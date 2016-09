Tutti i record da impazzire

Mancano due anni al 20 luglio 2019, giorno in cui si celebrerà il mezzo secolo da quando i primi tre uomini, gli astronauti americani Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins, misero piede sulla luna, e già il libro a periodicità annuale più venduto nel mondo ogni anno, il Guinness world records, dedica loro la copertina. Mentre sul leit motiv della conquista dello spazio è idealmente costruita la propria sessantuduesima edizione. A chi si chiede perché questo libro si chiama Guinness dei primati, la risposta è la più ovvia: causa della birra. L'idea di collezionare ogni possibile tipo di statistica in tal senso venne a sir Hugh Beaver amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino. Era il 4 maggio 1951 e durante un ricevimento che seguì una battuta di caccia, molti constatarono come alcuni pivieri dorati fossero riusciti a fuggire grazie alla loro velocità. Nacque così tra gli astanti una discussione tesa a definire se il piviere dorato fosse o meno l’uccello più veloce esistente in Europa. Un’iniziativa nata da una domanda che oggi ispirerebbe non poche ironie: «quale è l’uccello da selvaggina più veloce del mondo?» E la risposta era «lo smergo minore». Tornando all’edizione odierna, l’atterraggio sulla luna o allunaggio è un evento che i complottisti di tutto il mondo negano, e molti sono pure tra chi siede in parlamento in Italia, e ha ispirato questa bellissima edizione del più aggiornato libro su tutti i record, anche quelli più assurdi e strampalati, del mondo intero. Le prime pagine dell’edizione 2017 del Guinness World Records sono proprio dedicate alle interviste a Buzz Aldrin, uno dei due superstiti dell’allunaggio insieme a Collins (Armstrong è morto nel 2012) e all’astronauta Chris Hadfield. E le ha fatte personalmente l’editore inglese del GWR Craig Glenday . Aldrin sta portando a termine un’iniziativa che entro il 2040 dovrebbe permettere viaggi turistici su Marte a chi se li potrà permettere. L’ex astronauta più famoso del mondo si fa promotore di un nuovo metodo di studio per i cervelloni del futuro che includa anche le materie umanistiche e artistiche e non solo quelle matematiche come avviene oggi per i cosiddetti «geek» indiani, cinesi e naturalmente statunitensi. Si tratta del programma STEAM, cioè l’acronimo per «science, technology, engineering, arts and maths». Hadfield invece dà consigli utili su come riuscire nella vita proprio a ottenere i record: darsi un obiettivo remoto inseguendo il quale si perseguono intanto gli scopi intermedi. Naturalmente non c’è solo la conquista nello spazio tra i 4 mila record registrati nell’edizione 2017: ad esempio ce ne sta uno che riguarda un’italiana, che è la donna più vecchia del mondo. Si tratta di Emma Morano, 116 anni, di Vercelli, la quale fornisce due ricette come elisir di lunga vita: «mangiate tre uova al giorno» e «restate sposate il meno possibile». Naturalmente il piatto forte delle edizioni di questo libro di grandissimo successo sono le statistiche da «Settimana enigmistica», quelle che finiscono nella rubrica «Forse non tutti sanno che..». E quest’anno ce ne sta per tutti i gusti: da Bernd Scheud, il tedesco considerato l’uomo con l’apertura di bocca più larga al mondo con quasi 9 centimetri tra gli incisivi superiori e quelli inferiori, al lama Caspa che salta più in alto fra i suoi consimili con un record di metri 1,13, passando per l’uomo più tatuato (Lucky Diamond Rich, australiano che ha passato mille ore della sua giovane vita a farsi disegnare il corpo) e per la più giovane donna con la barba, cioè l’indiana naturalizzata in Gran Bretagna Harnaan Kaurr, di 26 anni. Tra le 4 mila voci disseminate nelle 255 pagine del libro, che proprio il 13 settembre è stato presentato in Italia, colpisce, per chi vive in città ed è perseguitato da problemi di traffico e di posteggio, quella sul pilota stuntman inglese Alastair Moffatt che detiene il seguente primato: ha parcheggiato in retromarcia con una mini andando a 64 chilometri l’ora e inserendosi con un perfetto testa coda tra due altre mini che lasciavano uno spazio pari alla lunghezza della automobile più 34 centimetri. Il tutto senza neanche sfiorare una delle due vetture parcheggiate. Tra i personaggi del rock, idoli dei giovanissimi, vanno segnalati i tre record di Justin Bieber: la sua canzone «What do you mean» è stata la più ascoltata su «Spotify» in una settimana, precisamente per 30.723.708 volte. Non basta anche l’album «Purpose», in cui è contenuto il su citato singolo, è risultato il più ascoltato in una settimana su «Spotify» e Bieber è anche il cantante con più canzoni in classifica in America: a dicembre 2015 ben 17. E 13 erano proprio dell’album «Purpose».

Dimitri Buffa