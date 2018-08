Michele Placido cittadino onorario della sua Ascoli Satriano

Se ad agosto cammini per le via della piccola Ascoli Satriano può capitate di incontrare Michele Placido. L’attore de La Piovra, storica serie tv degli anni Novanta, ha sempre mantenuto solido il legame con la sua città d’origine, che si trova a pochi chilometri da Foggia. D’estate, solitamente, trascorre li un po’ di settimane per ritemprarsi tornando alle proprie origini.

Giovanissimo andò via dalla Capitanata per cercare fortuna a Roma, come altri artisti pugliesi che sono partiti con la “valigia di cartone”: Renzo Arbore, Al Bano, Lino Banfi. Tutti pugliesi doc (il primo foggiano, il secondo salentino e il terzo cresciuto a Canosa), che hanno raggiunto il successo dopo anni di sacrifici lontano dalla loro terra.

A Placido andrà il premio "Grifoni D'Oro". Si tratta di un riconoscimento che gli viene assegnato per essersi distinto nel panorama internazionale come attore, regista, sceneggiatore e narratore. “Grazie alle sue magistrali interpretazioni teatrali e cinematografiche - ha detto il sindaco di Ascoli, Vincenzo Sarcone - ha portato in alto il nome dell'Italia e della nostra città, che non ha mai dimenticato". Placido riceverà il premio il 15 agosto alle 22 in piazza Giovanni Paolo II ad Ascoli Satriano.