Silvia Provvedi al Gf Vip. Per questo è in crisi con Fabrizio Corona?

Se l’indiscrezione fosse confermata sarebbe una notizia bomba per gli amanti del gossip. Davvero Le Donatella (coppia composta dalle gemelle Silvia e Giulia Provvedi) entreranno come concorrenti nella casa del Gf Vip? La spifferata sta correndo in queste ore negli ambienti tv. Intanto, Fabrizio Corona - dopo due anni di fidanzamento - si è lasciato con Silvia Provvedi, come ha rivelato in una “Storia Instagram” il suo amico Gabriele Parpiglia (che è uno degli autori del reality).

E se ci fosse proprio il Gf Vip alla base della crisi tra Corona e la Provvedi? O meglio, tra le cause, potrebbe essere proprio la proposta di partecipare a quel programma, ricevuta da Silvia. Come papabile concorrente del Gf Vip, tra l’altro, è stato fatto anche il nome dell’autista di Corona (Gianni Bernardo), diventato ormai vera star del web grazie all’amicizia che lo lega all’ex re dei paparazzi. E chi sono gli altri concorrenti? Sembra che siano stati arruolati Fabio Basile e Ivan Cattaneo, il primo è il campione di judo che ha partecipato anche a “Ballando con le stelle” mente il secondo è lo storico cantante de “Una zebra a pois”. Altri due nomi già freschi di firma al contratto: Francesco Monte (ex tronista ed ex Isola dei famosi, oltre che ex di Cecilia Rodriguez) e Giulia Salemi (terza a Miss Italia 2014 ed ex concorrente di Pechino Express).