Grande Fratello Vip: spuntano i nomi di Monte e Silvestrin

I primi due nomi sono già sul tavolo: Enrico Silvestrin (attore di successo nelle fiction) e Francesco Monte. La spifferata sembra essere quella giusta. I due sono pronti per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Gli autori del programma, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, sono già al lavoro, ma non trapelano molte novità.

Si sa, ad esempio, che Monte ha rifiutato la partecipazione a Tale e quale show per tornare nella casa dove lo scorso anno è stato protagonista della vicenda “Cecilia-Moser”: la sorella di Belen era fidanzata con lui, ma lo ha mollato in diretta per il ciclista (concorrente nella casa più spiata d’Italia). Monte, poi, è stato travolto dal gossip durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi, dove ha flirtato con Paola Di Benedetto. E ora? Sembra solo questione di pochi mesi e rivedremo l’ex tronista in tv. Tra i nomi dei papabili concorrenti del Gf Vip c’è pure quello di Gianni Bernardo (autista di Corona). Sui social ormai va fortissimo e - come anticipato da Il Tempo - tutto fa pensare che possa essere veramente lui uno dei prossimi gieffini Vip.