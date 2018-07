Temptation Island, Francesco in crisi e Giada fuori di sé

Scoppia la coppia più longeva di Temptation Island. Giada chiede il confronto con il suo fidanzato ferita da alcune frasi pronunciate in queste settimane ma soprattutto dai comportamenti nel villaggio in Sardegna dove va in scena il reality Mediaset che mette alla prova i sentimenti.

Francesco ha ammesso che in questi nove anni ha sempre messo la sua fidanzata su un piedistallo ma dopo la partecipazione al progrqmma delle tentazioni ha confessato di aver capito di non essere felice così come ha sempre creduto finora. La loro relazione è entrata in crisi e nel corso della penultima puntata (stasera ore 21 su Canale 5) ci sarà il fatidico falò finale.

Il confronto potrebbe sancire definitivamente la fine della relazione. La rottura sarebbe confermata anche dall’addio su Instagram: i due hanno smesso di seguirsi.