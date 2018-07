Marco Mengoni sparisce dai social e poi ritorna. Ecco perché...

I fan sono rimasti col fiato sospeso. Per mezzo pomeriggio su Instagram e Facebook non c’era più traccia di Marco Mengoni. Attacco hacker? No. Il cantante ha tenuto i fan sulle spine. Loro hanno creato un hashtag: “Waiting for Mengoni”. Alla fine tutto si è risolto con una sorpresa. Mengoni il 30 Novembre 2018 tornerà sulle scene. Si tratta di un nuovo progetto musicale un album inedito. È il suo quinto lavoro da cantante che già ha il sapore del successo.