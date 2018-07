Insinna al posto di Frizzi. E arriva la triste confessione

La notizia che sarebbe stato Flavio Insinna a prendere il posto di Fabrizio Frizzi aveva scatenato un’accesa polemica. Oggi Insinna, in un’intervista al settimanale “Mio”, confessa quanto sia stato difficile accettare quell’offerta. “Fabrizio non è sostituibile, non posso fare questo miracolo” rivela il conduttore perché il presentatore scomparso non era solo un collega ma anche un caro amico.

“Se mi chiedono se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo, e per farlo ho la fortuna di lavorare con una meravigliosa squadra di amici”. Poi Insinna rivela i dettagli dell’offerta che da settembre lo porterà a condurre “L'Eredità”. “Ho ricevuto la telefonata. La mattina dopo mi sono incontrato con il direttore generale e il direttore di Raiuno Angelo Teodoli”. "La vuoi fare L’Eredità?" mi hanno chiesto a bruciapelo. Sono rimasto in silenzio, evidentemente per un tempo troppo lungo perché i direttori si sono guardati e mi hanno chiesto Ma che non ti va? No - ho risposto - mi sto riprendendo".