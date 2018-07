Temptation Island, Martina non resiste e tradisce Gianpaolo

Fino alla scorsa settimana Gianpaolo era sicuro che tra la sua Martina e il bel tentatore Andrew non sarebbe mai accaduto nulla. Ma, siccome le telecamere di ”Temptation Island” non mentono mai, stavolta il fidanzato troppo sicuro di sé è destinato a restare pesantemente deluso dalla sua compagna.

La quarta puntata della nuova stagione del reality Mediaset, che mette alla prova le coppie, è un miscuglio di nuovi e vecchi sentimenti che, alla fine, si traducono in corna. Galeotta è l’esterna super romantica in barca dove, tra una coccola e una battuta, Martina attratta dall’irresistibile single del villaggio in Sardegna cede e scocca così il primo bacio. Gianpaolo di fronte al video choc resta senza parole e la sua reazione non è positiva. Al conduttore Filippo Bisciglia chiede subito di incontrare Martina al falò finale.