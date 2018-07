Semprini e Muccitelli “vincono e convincono” in tv

È estate. Raiuno non va in ferie. Milioni di italiani continuano a scegliere “La vita in diretta”, il programma pomeridiano nato nel 1991. Nessuno stop in via Teulada a Roma, il centro Rai dove ogni giorno viene trasmessa la diretta. In questi mesi caldi, nell’attesa dell’arrivo di Tiberio Timperi a settembre (che condurrà l’edizione per tutta la prossima stagione con Francesca Fialdini), tocca a Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli raccontare quello che accade in Italia e nel resto del mondo tra cronaca, attualità, gossip. “La vita in diretta - estate”, che ha visto come capo progetto Alessia Sodano (giornalista di grande esperienza in Rai) è riuscita a toccare punte del 15/16% di share: un risultato che premia il lavoro di una grande squadra. Anzi della grande famiglia de “La vita in diretta”, composta da autori, redattori, inviati e tecnici-registi. Il risultato in termini di ascolti praticamente strizza l’occhio allo share e fidelizza sempre più i telespettatori al programma di Rai1. Si tratta di numeri quasi inarrivabili per le edizioni estive dei programmi tv, che soffrono spesso di un fisiologico calo.

Tanto feeling professionale sin dalla prima diretta tra i due conduttori, che sanno intrattenere il pubblico con i giusti toni senza mai “pestarsi i piedi” (come si dice in gergo televisivo). Merito della loro esperienza. Semprini, lo ricordiamo, è stato per diverso tempo la colonna portante di SkyTg24 (dai tempi della sua nascita) ed è approdato alcuni anni fa. Qui ha fatto conoscere ai telespettatori un suo lato inedito da conduttore: gioviale, elegante con quel sorriso che mette a proprio agio il popolo della tv pomeridiana. Ingrid Muccitelli, invece, conduttrice ormai affermata in Rai, è da tempo amata dai telespettatori grazie a “Uno Mattina in famiglia” (uno dei programmi firmati dal grande Michele Guardì). Anche lei con un tocco unico di professionalità non ha mai reso pesante nemmeno una puntata.

Ma andranno in vacanza i due conduttori? A settembre, probabilmente, per pochi giorni. Prima dell’inizio della nuova stagione tv che è alle porte e che li vedrà impegnati di nuovo davanti alla telecamera. Intanto, nei corridoio dei piani alti di viale Mazzini, qualcuno già vuole per loro il bis.