Elena Santarelli al fianco di Marco Liorni?

“Italia Sì” prende forma. Si lavora sodo per il nuovo programma di Marco Liorni, che andrà in onda da settembre su Rai1 ogni sabato pomeriggio. È stato proprio Liorni, per sette anni al timone de La vita in diretta, a pubblicare una foto su Instagram del backstage degli studi da dove verrà trasmesso il programma. Si tratta degli studi Rai sulla Nomentana, intitolati di recente a Fabrizio Frizzi. Ancora non si sa ufficialmente chi affiancherà il bravissimo Liorni. Secondo gli ultimi rumor potrebbe essere la volta di Elena Santarelli. Sarà realmente così? In studio dovrebbero esserci anche Rita Dalla Chiesa e John Peter Sloan. Intanto, il conduttore - tornato a Roma da una vacanza lampo all’estero - è di nuovo al lavoro. Il conto alla rovescia è iniziato.