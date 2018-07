Tale e quale show, Carlo Conti completa il cast

Carlo Conti scalda i motori. Il suo “Tale e quale show” prende forma nei mesi estivi (si tratta di un allungamento imperdibile il venerdì sera su Rai1). Il cast è al completo. Matilde Brandi, Guendalina Tavassi, Antonio Mezzancella e Andrea Agresti sono alcuni dei nomi che vedrete in tv da ottobre. Gli altri? Vladimir Luxuria, Antonella Elia, Roberta Bonanno, Alessandra Drusian, Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro, Mario Ermito, Giovanni Vernia. Esclusa la presenza di Francesco Monte, ex tronista ed ex concorrente dell’Isola dei famosi. Da indiscrezioni sembrerebbe che si è sottoposto ai provini, ma ha deciso di non partecipare al programma di Rai1 per tentare la carta “Grande Fratello Vip” (dove lo scorso anno ha partecipato la sua ex Cecilia Rodriguez).