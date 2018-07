Baglioni vuole Barbara d’Urso a Sanremo

Barbara d’Urso a Sanremo? L’indiscrezione in queste ore prende corpo. Baglioni, al suo secondo Festival, la vorrebbe sul palco dell’Ariston e per la regina degli ascolti Mediaset sarebbe una bella opportunità. Lei non ha mai nascosto l’emozione di essere al Festival in prima serata. Si tratterebbe, se dovesse accadere per davvero, di un ripescaggio a Mediaset da parte della Rai, che due anni fa ha voluto Maria De Filippi al fianco di Carlo Conti con ascolti record. In questi giorni la d’Urso si sta dividendo tra mare e set de “La dottoressa Gió”, che vedremo a gennaio 2019 su Canale5. Dunque, Barbara (che sarà impegnata anche con Pomeriggio5 e Domenica Live) accetterà la proposta? Davvero la vedremo a Sanremo? Per adesso si tratta soltanto di un’indiscrezione, che dopo l’estate potrebbe trasformarsi in una notizia. Pare che la trattativa sia in corso.