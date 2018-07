Brutta avventura per Al Bano e Romina a Rimini

“Non era mai successo in 50 anni di carriera”. Le parole di Al Bano e Romina Power, che hanno pubblicato un video su Instagram, scuotono i fan dopo che il loro concerto è stato annullato al Beat Village di Rimini. I fan inferociti hanno chiesto alle due star di esibirsi. «Abbiamo provato in tutti i modi ad andare sul palco per rispetto dei fan, ma quando è stato chiaro che, oltre a noi, nemmeno i tecnici e gli operai sarebbero stati pagati dagli organizzatori, abbiamo deciso di annullare il concerto. Ci dispiace, perché sono arrivati fan da tutta Italia, persino dalla Russia, ma purtroppo si è rivelato tutto una trappola». Anche il comune di Rimini, tramite l’assessore Jamil Sadegholvaad, ha difeso Al Bano e Romina. “Questi organizzatori hanno creato danni a tutti. Ringraziamo Al Bano e Romina che fino all’ultimo hanno tentato di esibirsi. Insieme a loro stiamo cercando di individuare un’altra data per recuperare il concerto perso».