Sossio Aruta e la sua Ursula approdano a Temptation Island Vip

L’eccentrico gagà Sossio Aruta e la sua fidanzata Ursula Bennardo approdano a Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura a inizi settembre. I due sono stati i protagonisti dell’ultimo scorcio della stagione del Trono Over di “UominieDonne”.

Lui, ex calciatore con la “malattia delle donne” come Oronzo, lei prescelta tra tante. Aruta sta trascorrendo tre mesi di vacanza in giro per l’Italia, quasi sempre in compagnia di Ursula. Da Milano Marittima a Scalea, il cavaliere di Maria de Filippi si sta divertendo come un matto in attesa di dare il meglio di sé con le tentatrici della prima edizione di Temptation Island dedicata ai vip.

Non è chiaro perché la coppia sia stata inserita nella versione dei famosi considerando che Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sempre del Trono Over, hanno preso parte all’edizione classica condotta da Filippo Bisciglia. Il motivo potrebbe essere la grande dose di trash che Sossio è in grado di assicurare al docu-reality. C’è da dire che per ora il cast promette molto bene. Secondo la rivista “Chi” infatti hanno detto sì Valeria Marini e il compagno Patrick Baldassarri e soprattutto Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini. I social sono già impazziti all’idea dei video che Simona Ventura potrebbe mostrare all’ex marito. Quando si dice: “la vendetta è un piatto da consumare freddo”.