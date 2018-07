Demi Lovato in ospedale per overdose. L'ex stellina Disney "è sveglia e si sta riprendendo"

È sveglia e si sta riprendendo la cantante Demi Lovato, 25 anni, ricoverata ieri d’urgenza in un ospedale di Los Angeles per un’overdose di droga. In un primo momento si è parlato di eroina, ma la famiglia ha diffuso un comunicato per smentire la circostanza: “Demi adesso è sveglia e con accanto la sua famiglia, che vuole ringraziare tutti per l’amore, le preghiere e il sostegno ricevuto in queste ore. Alcune delle informazioni riportate non sono corrette. Chiediamo rispetto, poiché la sua salute e il suo recupero sono la cosa più importante in questo momento”.

Il noto sito TMZ, primo a rilanciare la notizia, ha rivelato grazia a una fonte vicina all’ex stella della Disney che l’overdose non è stata causata dall’eroina, ma da un altro stupefacente.

La chiamata d’emergenza è partita dalla casa della cantante, sulle colline di Hollywood, e i paramedici hanno subito somministrato alla Lovato il Narcan, un farmaco usato in caso di overdose da oppiacei. Sempre TMZ aggiunge che Demi si rifiuta di dire ai medici quale sia la droga usata e che al momento non esiste alcuna indagine penale perché i sanitari o la polizia non hanno sequestrato alcuna droga e non sono in grado di determinare se Demi fosse in possesso di una sostanza illegale. Sei anni fa la Lovato riuscì a uscire dal tunnel della droga, oggi la ricaduta.



Demi Lovato è una cantante, autrice e attrice statunitense che lavora da quando era bambina. Prima nel programma “Barney&Friends”, poi nel film Disney “Camp Rock” che le è valso il grande successo. Fra le sue hit di successo come This Is Me, La La Land, Skyscraper, Give Your Heart a Break, Heart Attack, Let It Go, Cool for the Summer, Confident, Sorry Not Sorry e Tell Me You Love Me. Il suo quinto album “Confident” le è valso la prima candidatura al prestigioso Grammy Awards.