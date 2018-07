Simona Ventura trascina Bettarini con la fidanzata a Temptation Island Vip

Stefano Bettarini e Valeria Marini con rispettivi partner verso Temptation Island Vip. È il settimanale di gossip "Chi" a pubblicare l'indiscrezione. L'ex calciatore e la nuova fidanzata, Nicoletta Larini, la figlia 28enne dell'ex pilota di F1, avrebbero detto sì all'invito di Simona Ventura che, condurrà la prima edizione del docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini è stata la Ventura in persona a puntare sull'ex marito dimostrando di aver archiviato definitivamente la storiaccia dei tradimenti che Bettarini raccontò durante il Gf Vip. Valeria Marini invece è ormai una veterana dei reality, ma questa volta non sarà da sola. Metterà alla prova l'amore del suo Patrick Baldassarri con cui fa coppia da alcuni mesi. Temptation Island Vip si registrerà in agosto e andrà in onda a settembre.