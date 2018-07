Spunta la terza coppia: a Temptation Island Vip Alex Belli con Mila Suarez

Dopo Stefano Bettarini e Valeria Marini, è stata spoilerata la terza coppia che prenderà parte alla prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura a inizio settembre su Canale 5. Si tratta dell'attore di fiction e fotografo Alex Belli e della fidanzata Mila Suarez.

I due stanno insieme da un anno, da quando Belli si è separato in maniera burrascosa dalla moglie. L'attore è al terzo programma in stile reality, dopo Ballando con le Stelle e l'Isola dei Famosi dove, da uomo sposato, ebbe atteggiamenti discutibili verso Cristina Buccino. Non piacque al pubblico perché poco naturale e molto impostato. La giovane invece è stata tentatrice nella scorsa edizione del docu-reality.