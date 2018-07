Temptation Island, Riccardo e Ida non si mollano. Michael umilia Lara e lei si vendica

A Temptation Island ci hanno preso gusto: i falò di confronto sono annunciati come l'arrivo di Cristiano Ronaldo e poi rimandati alla puntata successiva. Li fanno immaginare, ma non toccare. Un mezzuccio di cui non c’era bisogno dovuto al fatto che la produzione non si aspettava ascolti record. Nella terza puntata del docu-reality si è scoperto che Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano il resort sardo mano nella mano, Lara ha il bignami delle frasi fatte per conquistare i social, Raffaela sa solo piangere, Martina gioca con Andrew e Giada chiede il falò di confronto con Francesco. I problemi delle coppie? Principalmente che le donne non stirano le camicie al pari di una Chiara Ferragni qualunque. Nel 2018, l'uomo deve ancora "puzzare" e la donna fare la bella lavanderina.

Temptation Island è quel luogo dove i maschi passano dal ruolo di fidanzati a quello di “sidanzati” cioè fidanzati che si comportano da single appena la fidanzata si distrae un attimo, ma se quella fa gli occhi dolci a un altro, l’arredamento mette le ali, le porte si aprono a suon di calci e i tablet si rompono con pugni da macho geloso. Intanto Filippo Bisciglia si è defilippizzato: ogni 10 minuti fa il riassuntino, spiega cosa è successo e quali sono i sentimenti dei giovani, forse per paura che ci si accorga che “sotto i video non c’è niente”. L’anteprima della terza puntata di Temptation Island è dedicata alle sofferenze di Riccardo lenite da Stefanì e dalla tristezza di Ida trasformata in sorriso da Davide che Gemma Galgani e orsacchiotto “Amore” scansatevi proprio. Ma il programma parte a tavoletta con Michael che fa bodyshaming su Lara: “Ha un problema di mal occlusione ai denti e non vuole andare dal dentista, sta in casa mia, che pago io, non è nostra e devo pure buttare la spazzatura”. Gli altri fidanzati, non certo degli adoni, commentano: “Beh fisicamente non è un granché, Rita è molto più bella”. Credono che la bellezza interiore sia per sfigati. Nel pinnetto, Lara guarda la clip e usa le frasi del repertorio preparato a casa: “Ti apro come una verza, hai un criceto nel cervello, ma vattene a fan***o. Certo che non vado dal dentista, quattromila euro li tiro fuori dal tuo c**o? Ma quanto mi stai sul ca**o”. Il risultato è che Michael fa il Marzullo: “Mi faccio delle domande e mi do delle risposte”, si avvicina alla tentatrice Rita e sussurra: “Mi sto trattenendo tantissimo”.

Falò rosa

La “costruita” Lara vede il video del fidanzato, prova a piangere (senza successo) e si sfoga con lo sventurato Filippo Bisciglia per mezz’ora. Poi si dice convinta che le attenzioni del tentatore Giuseppe siano sincere e “vuole viverle”. E’ lo stesso errore dei fidanzati: le single li adulano e loro Narcisi 2.0 ci cascano con mani, piedi e piselli. Ida vede Riccardino rendersi ridicolo con Stefanì: “Non è l’uomo che conosco, lo amo, ma ora come ora lui non lo vorrei vicino a me”. In poche parole, tutte sono certe di meritarsi la felicità e tutte si attaccano come l’edera sulla facciata di rapporti tossici.

Falò azzurro

A Michael tocca l’RVM (ben montato) di Lara che vuole parlare senza microfoni, che balla come una cubista e che gli fa il verso. Il ragazzo ha tradito Lara, ha detto che è brutta, noiosa e una rompipalle, ma quando la vede strusciarsi a un rivale, dà un pugno al tablet e lo spacca sotto gli occhi di un attonito Filippo e dell’account fake di Piersilvio Berlusconi su Twitter che da stasera potrebbe diventare vero: “Adesso vi faccio ripagare tutto”. Ripete di aver sbagliato tanto verso Lara (ma continua imperterrito a fare il cretino con le altre) e distrugge mezzo villaggio, compreso il banchetto del Caffè Borbone perché per i momenti top, ci vuole sponsor top. Bisciglia spiega "Michael è caduto nello sconforto" così disegna un’opera d’arte: invece di tela e tavolozza, usa un lenzuolo bianco e il ketchup per scrivere: “Eri tutta la mia vita”. Una boiata avanguardista.

Tocca a Riccardo, per lui due video di Ida che sfila, abbraccia e sbaciucchia Davide, il tentatore che le fa regali con i soldi della produzione. Una volta rientrato nel villaggio fa il bimbominkia e scrive su un pezzettino-ino di carta: “Mi manchi”. Il giorno dopo nel pinnetto gli mostrano un RVM in cui Davide lo critica e i due ballano cheek to cheek. Partono l’offesa in dialetto e altri pezzi d’arredamento. Se continuano così la prossima edizione di Temptation Island la fanno direttamente da Mondo Convenienza. Riccardo chiede il falò di confronto con Ida. “Totalmente inaspettato e imprevedibile” dice Filippo che, come noi, era rimasto a quanto il cavaliere si divertisse durante la settimana con le tentatrici.

Il confronto Ida e Riccardo ovvero la fake news

Filippo domanda: “Pensi di esserti comportato bene?” e Riccardo dà una risposta da conservare negli archivi di TI: “Mi sono comportato benissimo e sono stato rispettoso verso la donna che amo. Ho visto un calo del sentimento da parte sua ma non so perché”. Figlio mio, forse perché guardavi le tette di un’altra, spalmavi cremine e ti nascondevi alle telecamere. Ida arriva ed è cazzutissima: “Cosa ho visto? Che fai il provolone. Sono innamorata, ti amo però voglio un uomo, ma quanto sei scemo a quarant’anni? Fai le battute dei ragazzini?”, “Cosa ci vedi di male?”, “Tu non fai nulla per non alimentare la mia gelosia, basta che vedi tette e culi e non capisci più niente”, “Beh, cos’è che non va? Tu ti devi fidare”. Riccardo è favoloso nel tentativo di rigirare la frittata: "Tu hai mal interpretato quello che hai visto di me. Ti sei persa, ti sei persa”. Come i cani all'outlet. Il tablet finisce di nuovo nella sabbia, ma Ida è determinata: “No, non mi sono persa”. A Ricky resta il jolly “I love you”: “Volevo una donna per una famiglia e sei arrivata te. Il mio amore ha il nome Ida e Samuele”. La bergamasca si scioglie come il mascara di Gemma Galgani e lo abbraccia. In poche parole, gli autori hanno infiocchettato tutto con la complicità dei due protagonisti del Trono Over. Segue: “Ida non mi lasciare, non ti deluderò, lo giuro, mi prenderò cura di te e Samuele, ti amo tanto. Sono innamorato come un pazzo. Possibile che devo piangere a 40 anni?” e lei: “Mi sei mancato da morire. Sei tutta la mia vita”. Li aspettiamo a settembre a “UominieDonne”.

Il resto del mondo

Martina e Giampaolo passano momenti spensierati con i rispettivi tentatori; Rafaela trascorre le giornate con la felpa e 180° fuori, mentre Andrea si diverte con Teresa (trucco da sera e ciglia finte in barca) convinto di essere un single in vacanza. La povera Rafaela incassa un poker da paura di clip di Andrea, il più credulone di tutti i fidanzati, quello da prendere a schiaffi in tutti e 7 i continenti. Il ragazzo fa il caciocavallo (il provolone è poco) con la single e poi dice: “Mi piaci però so che alla fine tornerò da lei e non voglio farti soffrire”. Rafaela: “Ma sta con me perché gli faccio pena? Si sono innamorati? E’ un colpo di fulmine?”. Il copione prevede che pianga e racconti un po’ dei c***i suoi, ma francamente noi pensiamo a quanto deve essere scomodo quel tronco d’albero su cui Filippo sta seduto per ore e ore. Una volta rientrata nel villaggio, Raffaela ci strazia con l’abbinata plaid e lacrime (manca il gelato e le amiche alla Sex and the city). Nel frattempo un cuscino nasconde le manine furtive di Andrea e Teresa nel villaggio dei fidanzati. Martina vorrebbe Giampaolo più maturo e Bisciglia l’accontenta mostrandole l’irritante “pischelletto” dal cervello di un 80enne: “Sono giovane, fino all’altro ieri mettevo il mantello e facevo Batman. Lei non sa lavare e stirare” e Martina: “Mi ha rotto il c***o, ma davvero è questo il problema? Io ho lasciato tutto, Roma, la mia famiglia e i miei amici. Molte cose ho fatto finta di non vederle”. L’errore che commettono tutte. Seguono i due dissociati mentali Andrea e Giampaolo. Non ci sono video per il campano che commenta: “Mi manca tanto, vorrei vedere cosa fa". Deve aver capito che si parlava della mamma e non di Raffaela ignorata e umiliata per tutta la settimana. L’infantile Giampaolo guarda il video in cui Martina dà spago al tanto bello quanto antico Andrew che afferma: “Ho gusti erotici particolari”. E pure Giampaolo se ne esce con “Io scherzo e gioco ma non ho mai messo in discussione l’amore, lei sì, dà modo a un’altra persona di corteggiarla. L’ho sempre esaltata, per me basta così”. I casi sono due: o i fidanzati devono fare una cura di fosforo e magnesio o il montaggio delle riprese fa danni ad hoc.

“Rocky” Giada

Francesco ha la parlantina di Cicerone, ma non certo la sua proprietà linguistica. Come tutti i compagni di avventura non conserva memoria della grammatica però si fa capire: “Non voglio essere il marito infelice che aspetta nei parcheggi e non voglio fare un figlio con lei perché per natura le donne si annullano (se Darwin fosse vivo adesso si divertirebbe come un matto) voglio qualcuno che mi ascolti, ascolti, ascolti, ascolti…”. Diciamolo: Giada merita una statua perché lo ascolta da 9lunghissimi anni, nel villaggio, dopo 5 giorni, le piante si nascondevano e il montatore ha chiesto lo straordinario. La bella mora commenta sarcastica: “Ha bisogno di uno psicologo non di una donna”. Nel falò dei bimbiminkia, Francesco ammira la fidanzata farlo a strisce pedonali con tentatori, fidanzate, sedie e lettini. Incredibile la domanda del sempre delizioso Andrea: “Se fosse stata un cesso ci saresti stato tanto tempo?”, “Non lo so”. La copertina del libro regalatogli dalla single è più profonda del Taertarino di Tarascona Francesco. Giada chiede il falò anticipato ed è molto sicura di sé: “A me non manca niente, sono una bella ragazza, sono indipendente, se non mi ama me lo dica e basta. Non mi taglierò le vene se mi lascerà, soffrirò ma non glielo farò vedere”. Francesco avanza sulla sabbia sentendosi Thor peccato che ricordi Calimero Pulcino nero. E qui il secondo stop con inganno di Temptation Island, solo qualche anticipazione del faccia a faccia: “Il nostro problema è la comunicazione” dice uno e l’altra: “Oh, ma mi ascolti?”. Come le donne che te lo fanno credere, ma non te la danno. Nel video pre-quarta puntata, Francesco e Giada (che piange) litigano, Martina si lascia andare a baci languidi con il corteggiatore Andrew e Lara fa mettere una telecamera nascosta per studiare il fidanzato pittore dadaista a sua insaputa: “Farò la vittima e le darò la mazzata finale”. Ah, i grandi amori.