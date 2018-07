Temptation Island, trionfo tv ma la puntata finale slitta ad agosto

Tempation Island, il docu-reality su corna e dintorni, è un successo inarrestabile. La terza puntata mette a segno un nuovo record: 3.981.000 spettatori e il 22,5% di share, meglio delle prime due puntate. Battuta nettamente la concorrenza di “Tutto può succedere” ferma a 2.735.000 spettatori e 13,9% di share. Questa volta Betty Sold, ufficio stampa della Fascino la società di Maria De Filippi, ha esultato ringraziando tutti, compreso il Virgilio dei sentimenti Filippo Bisciglia “dimenticato” una settimana fa. L’amore di Ida e Riccardo, ancora oggi insieme come si può vedere su Instagram, le tentazioni di Martina sedotta dal single Andrew, gli atti di vandalismo di Michael, le mani maliziose di Andrea su Teresa, il pianto greco di Raffaela, la sicurezza/sicumera di Giada, l’insicurezza di Francesco, la malattia delle donne di Oronzo riconciliatosi con Valentina sono ben orchestrate e ingigantite dagli autori ma destano interesse perché ci piace giudicare gli altri e crederci diversi. In realtà tutti siamo stati provoloni e tutte siamo state “crocerossine”. Lunedì 30 luglio ci sarà la quarta puntata di Temptation Island, mentre la quinta prevista per il 31 è stata spostata per evitare la sconfitta con la serie tv rivelazione “The good doctor” sulla Rai.