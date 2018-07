Angelo Sanzio all'Isola dei famosi?

Un altro reality per Angelo Sanzio; il Ken Italiano? Sembrerebbe proprio di sì. Dopo il Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso, Sanzio potrebbe essere nel cast della prossima edizione de L’isola dei famosi (che inizierà nel 2019 dopo il Grande Fratello Vip, in programma da settembre, dove però non possono partecipare ex gieffini). L’indiscrezione corre in queste ore negli ambienti Mediaset. A Cologno Monzese bocche cucite sui casting mentre si lavora sodo per chiudere il cerchio al più presto. La spifferata trova una risposta dal diretto interessato che dice ad un fan su Instagram: “L’isola? Vedremo, vedremo”. Il cast del programma della Marcuzzi è in via di definizione in questi mesi e Ken potrebbe esserci per davvero. Da settembre, intanto, lo vedremo da Barbara d’Urso. Parlerà della sua situazione sentimentale? In esclusiva a Il Tempo, qualche settimana fa, aveva detto: “C’è una persona che mi ronza intorno. Ma non vi svelo il nome. Un indizio: è più famosa di me”.