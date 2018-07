Paul McCartney torna sulle strisce di Abbey Road. Ma stavolta non è scalzo

Chi l'avrebbe mai detto? A volte si ritorna sul luogo del "delitto". Paul McCartney lo ha fatto in gran segreto scatenando, però, la curiosità dei fan che lo hanno visto apparire improvvisamente sulle strisce pedonali di Abbey Road, a Londra. Questa volta, però, non siamo sulla copertina dell'omonimo album del '69 ma durante il blitz dell'ex Beatle per la presentazione del suo nuovo album. Le immagini sono state postate anche sul suo profilo Instagram.

@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Un post condiviso da Paul McCartney (@paulmccartney) in data: Lug 23, 2018 at 5:23 PDT

Nelle scorse settimane il Baronetto aveva annunciato su Twitter che avrebbe fatto un concerto a sorpresa e così è stato. Detto fatto. A differenza di 49 anni fa, però, McCartney non è scalzo e non dà le spalle ai celebri studios. Questa volta cammina in direzione opposta, avvicinandosi all'ingresso come per dire: "Eccomi, sto tornando".