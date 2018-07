Senza camice da medico, Urtis fa ballare Roma

Tutti a ritmo “Tia”. Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, sta spopolando con il suo primo brano tormentone, che ha dedicato a Mara Venier (la zia per antonomasia amatissima da tutti). Lo ha realizzato, come ci aveva raccontato in un’intervista video, alcuni mesi fa nella villa di Madonna in America. Stasera il chirurgo, ex naufrago de L’Isola dei famosi, è atteso al Love Park di Roma. "Sono pronto a farvi ballare. Tutti, grandi e piccoli. Pronti?”, ha dichiarato Urtis. Il suo primo lavoro musicale ha ricevuto su YouTube oltre un milione di visualizzazioni grazie alle condivisioni di decine e decine di personaggi dello spettacolo. Insomma, stasera senza camice bianco, ma con t-shirt e cappellino d’ordinanza, vedrete Urtis carico a molla.