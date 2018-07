A casa di "Cenerentola" e nel palazzo con "La Bella e La Bestia"

La favola di "Cenerentola" e "La Bella e la Bestia" tornano in scena nella cornice straordinaria delle storiche ville dei Castelli romani. Gli ultimi imperdibili appuntamenti interattivi ed itineranti del 2018 con "Un Teatro Da Favola", la Compagnia diretta da Pietro Clementi che ha già conquistato migliaia di famiglie, sono in programma per sabato 8 e domenica 9 settembre e per sabato 22 e 23 settembre.

"CENERENTOLA A CASA DI CENERENTOLA" (sabato 8 e domenica 9 settembre)

È il più grande successo di "Un Teatro da Favola" con più di 200 repliche e 18 mila spettatori che, realizzato in uno storico palazzo ad Ariccia, è capace di condurre gli spettatori dentro la favola scena dopo scena. La Compagnia invita tutti nella Villa di Madame Tremend, la matrigna di Cenerentola, che vi condurrà dentro la fiaba più famosa al mondo: i bambini si sostituiranno ai topini e aiuteranno Cenerentola a pelare le patate ma anche a confezionare l'abito da sera per il gran ballo. (La prenotazione - obbligatoria - può essere effettuata solo martedì 24 luglio dalle ore 10 tramite messaggio WhatsApp al numero 3454846745 indicando cognome+numero persone+data+ora. Prezzo unico del biglietto 17 euro compreso buffet a fine spettacolo (orari 11/15/18).

"LA BELLA E LA BESTIA... nel castello della BESTIA" (sabato 22 settembre e domenica 23 settembre). La favola più bella e romantica di tutte, riecco "La Bella e la Bestia" realizzata dentro a una splendida location storica ad Ariccia all'interno di un meraviglioso ed incantato giardino con il labirinto. Tornano la magia, l'amore e la poesia: gli spettatori aiuteranno Belle a ritrovare il padre in una vera e propria prigione antica, parleranno con i magici personaggi che abitano il palazzo incantato e scriveranno insieme alla Bestia una divertentissima poesia per fare innamorare Belle. Un meraviglioso palazzo storico di inizi Novecento, circondato da uno dei parchi più belli di Italia, tre anni di lavoro per i costumi, la maschera della "Bestia" realizzata da Carlo Diamantini, Premio David di Donatello per gli effetti speciali e tutta l'allegria della Compagnia "Un Teatro da Favola". (La prenotazione - obbligatoria - può essere effettuata solo martedì 24 luglio dalle ore 10 tramite messaggio WhatsApp al numero 3454846745 indicando cognome+numero persone+data+ora). Prezzo unico del biglietto 18 euro - bambini sotto i 3 anni gratis - compreso buffet a fine spettacolo (orari 11/15/18).