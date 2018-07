Travolgente Antonio Giuliani alle Terrazze Teatro Festival

In esclusiva per “Le Terrazze Teatro Festival” il grande ritorno di Antonio Giuliani con uno spettacolo nuovo di zecca, “A saperlo prima…”, in scena al Palazzo dei Congressi, in piazza Kennedy, il 20 luglio alle ore 21.30. Un nuovo show dal titolo semplice che prende in prestito un modo di dire molto usato nella vita di tutti i giorni e che più rappresenta lo spirito dei romani. Un modo di essere, una filosofia di vita. Disavventure, sorprese e quel binomio perfetto tra ironia e sarcasmo. Dopo tante risate con le vicissitudini dei romani, spesso causate da disattenzione e pigrizia, lo spettatore rimane con un quesito su cui riflettere: siamo sicuri che "Saperlo prima" migliori sempre la vita? E cosa sarebbe la vita se si avesse sempre la possibilità di sapere in anticipo gli accadimenti?”. Dopo il travolgente Giuliani sarà la volta dei giovanissimi I Carta Bianca, il 21 luglio, con "E' tutta un'altra storia" , un viaggio esilarante tra gag, musica e risate dove i personaggi saranno, loro malgrado, protagonisti di un tragitto ancora da scrivere e i nostri giorni non saranno più il punto di arrivo ma quello di partenza. Prossimi appuntamenti della rassegna diretta da Achille Mellini: il 27 agosto Dario Cassini e il 28 I Centouno, il 3 agosto Alessandro Di Carlo e il 4 il Premio Persefone Comicus, presidente Maurizio Costanzo. Intanto continua con successo la formula anti-crisi lanciata dagli organizzatori, “Platea Sharing”, che permette di conservare il biglietto, condividerlo e riciclarlo per tornare a vedere gli spettacoli a tariffe privilegiate. Ogni venerdi e sabato ore 21.30 spettacoli e 19.30 aperitivo. Perché ridere “sharing” è più bello.