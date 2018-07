Tutti vogliono Gianni. Tutti lo chiamano. Tutto lo taggano nelle Instagram stories. Ovviamente il merito è di Fabrizio Corona, che ha trasformato il suo autista (Gianni Bernardo) in una vera e propria star della Rete.

Così, da un semplice video girato col telefonino si passa ad uno professionale con tanto di attrezzatura e backstage. Sulla pagina ufficiale di Corona, seguitissimo su Instagram, le visualizzazioni schizzano a 84 mila. E Gianni Bernardo, tra un parcheggio e un viaggio in autostrada, gongola mentre i fan di Corona gli chiedono selfie o autografi in autogrill. Insomma, giorno dopo giorno la sua popolarità prende piede. Adesso pare che anche il mondo della tv abbia messo gli occhi su di lui: personaggio mite, simpatico, composto. Che piace a tutti. Bernardo pronto per un reality? Forse il Grande Fratello Vip. Accetterà?