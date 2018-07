Il Premio Margutta e il ponte Italia-Malta

Si è svolta a La Valletta “Capitale della Cultura Europea 2018”, presso il St James Cavalier Centre for Creativity, la Conferenza Stampa di presentazione della XIII Edizione del “Premio Margutta – La Via delle Arti”. Presenti Stephanie Falzon Presidente della BPW (Business & Professional Women) Valletta Malta, Antonio Falanga ideatore e produttore dell’evento, Grazia Marino General Manager di Spazio Margutta polo interculturale per la promozione del Made in Italy, i conduttori televisivi maltesi Jean Claude Micaleff e Louise Tedesco.

La XIII edizione del “Premio Margutta – La Via delle Arti” si terrà nell’Isola di Malta il prossimo 10 settembre. La manifestazione oltre all’onore di essere ospitata a Palazzo Verdala, avrà il privilegio di ricevere il Patrocinio della Repubblica di Malta e il grande onore della presenza al Gran Galà del Presidente Marie Louise Coleiro, la seconda donna maltese ad assumere la prestigiosa carica. “La scelta di promuovere e organizzare il “Premio Margutta – La Via delle Arti” nella Capitale Europea della Cultura 2018, dichiara Antonio Falanga, nasce dall’intento di istituire un ponte creativo, culturale, turistico, nonché istituzionale, fra Roma e La Valletta”.

Fra i principali obiettivi di questa Edizione, quello di individuare per il conferimento dei “Premi”, illustri personalità sia italiane che maltesi, che mediante il proprio impegno professionale sono diventati ambasciatori di cultura e arte nel mondo. “L’iniziativa, dichiara Grazia Marino, si è potuta concretizzare grazie al sostegno di stimate organizzazioni no profit dei due paesi come la BPW Valletta Malta (Business & Professional Women), nelle persone del Presidente Stephanie Falzon e del Vice Presidente Mariella Camilleri, e di Bettina Giordani Presidente della FIDAPA BPW Italy Sezione Roma, (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), che per l’occasione hanno concesso il loro patrocinio".

La scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti” 2018 sarà realizzato dall’artista Joel Saliba, noto a Malta per essere l’autore delle tredici installazioni di arte pubblica collocate nel cuore de La Valletta ispirate ad altrettanti proverbi maltesi. Fonte di ispirazione per l’ideazione della scultura del “Premio” la Fontana degli Artisti, posizionata al centro della mitica via capitolina, realizzata nel 1927 dall'architetto Pietro Lombardi. Un elemento architettonico unico nel quale sono rappresentati “due mascheroni”, uno triste l'altro allegro, due figure di ispirazione barocca intente a sottolineare in modo enfatico le alterne fortune della categoria degli artisti. Molte le personalità del mondo della cultura e delle istituzioni presenti alla Conferenza Stampa, fra queste: Andrea Marino Primo Segretario Ambasciata d'Italia a La Valletta, Victor Camilleri Presidente Camera di Commercio Italo Maltese, i Vice Presidenti di BPW Valletta Malta Mariella Camilleri e Tania Marciega.