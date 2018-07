Temptation Island, Oronzo implora perdono. E Valentina ci ripensa

Dopo un paio di giorni di separazione, Oronzo ha chiesto un secondo faccia a faccia. Finora nessuno aveva avuto una seconda chance davanti al falò, ma per “lacrime di coccodrillo” Oronzo si può fare un’eccezione a favore di audience. “Filippo appena mi ha detto no, è iniziato Tentetion Illand - dice il 30enne - Voglio tornare a dormire con lei la sera. Voglio chiederle scusa per tutte le minc***te che ho fatto”. Cinque minuti di suspense e alla fine l’ex si palesa in bermuda e canotta. Ma è sempre Oronzo-show tra piagnistei e frasi smozzicate: “Scusami, scusami, scusami per tutto il male che ti ho fatto in 10 anni, ti ho mancato di rispetto, ma ti amo, non è la solita storia, sei tu la donna della mia vita. Non c’è più nessun’altra. Voglio tornare a dormire con te. Il mio futuro sei tu. Tutti i giorni ti chiederò scusa, scusa, scusa”. Ovviamente quello che ha detto nei primi 5 giorni “non so nemmeno come mi è uscito”. Valentina lo guarda, riflette altri 5 minuti e gli dà la 56291879 chance, non certo la seconda. La bella mora fa incavolare tutti i social: “Allora te le cerchi le corna!”.