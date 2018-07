Temptation Island è una valle di lacrime: Ida e Oronzo disperati, Riccardo in tilt

Lacrime, lacrimoni, stille, lucciconi, cervi, gazzelle con cesto di lumache in testa, corse a perdifiato e bagni usati come confessionale: benvenuti al parco giochi “Temptation Island”. Valentina si è ripresa Oronzo, che si becca un post al vetriolo di Luca Ward, mentre Riccardo Guarnieri, il ragazzino 40enne, chiede un falò di confronto immediato con Ida. La seconda puntata del programma è stata una versione moderna della sceneggiata napoletana.

La miracolosa guarigione

Si parte dal primo falò di confronto tra Oronzo e Valentina: è peggio di quanto ci ricordassimo. Sintetizziamo: “Ogni giorno ho visto un tuo video, hai idea di cosa hai fatto?” dice Valentina e quello: “Niente proprio”. A parte broccolare tutte le tentatrici. Dopo un paio di giorni di separazione, Oronzo si sente guarito dalla “malattia delle donne” che lo ha afflitto dalla nascita e chiede un secondo faccia a faccia (una novità a favore di share, nda): “Filippo, appena Valentina mi ha detto no, è iniziato Tentetion Ailland. Voglio tornare a dormire con lei la sera. Voglio chiederle scusa per tutte le min***te che ho fatto”. Filippo Bisciglia annuisce con l’aria di chi vorrebbe dirgli “bravo caz***e”. Cinque minuti di suspense e l’ex si palesa in bermuda e canotta. Ma è sempre Oronzo show con lacrime, piagnistei, frasi smozzicate: “Scusami, scusami per tutto il male che ti ho fatto in 10 anni, ti ho mancato di rispetto, ma ti amo, non è la solita storia, sei tu la donna della mia vita. Non c’è più nessun’altra. Voglio tornare a dormire con te. Il mio futuro sei te”. Ovviamente quello che ha detto e fatto nei primi 5 giorni “non so nemmeno come mi è uscito”. Oronzo promette a Valentina la luna, le stelle e pure Caino e Abele che fan le frittelle. Lei cede e se lo riprende chiedendo in cambio solo certezze. Che non avrà mai. Lo sanno i social, lo sa Filippo che sottolinea: “Oronzo, adesso devi mantenere le tue promesse, la perdi davvero se sbagli ancora” e lo sa pure l’attore Luca Ward che su Facebook la tocca piano: “D’ora in poi invece di dire a un uomo sei uno str***o, si potrà dire sei un Oronzo”. Noi lo aspettiamo a “C’è Posta per Te”.

“She”

Nel pinneto, Ida guarda Riccardo battere i pezzi a Stefanì (bravissima a provocarlo: “A me piacciono gli uomini più grandi e tu sei l’ideale”) e scappa in riva al mare a disperarsi. Guarda caso, mentre è sulla battigia, dal mare arriva una sirena bionda. La dama veleggia sulle note di “She”: è Gemma Galgani che nel suo caftano rosa si avvicina con fare da micia all’amica del Trono Over. Si abbracciano, si baciano, si stringono, si chiamano “tesoro e amore”. Per un attimo, si pensa che scatti il limone. Sono così melense e appiccicose che il miele in confronto è secco e asciutto. E’ tutto meravigliosamente romanzato: “Gemma, Gemmaaaa, Geeeemmmaaaa. Non ci ho capito niente, ci ho creduto solo io. Sono stanca di soffrire per amore. Perché non sono felice?” dice una e l’altra: “Sono venuta a darti un po’ di conforto. lo capisco cosa stai passando perché l’ho passato io. E’ come fossimo due persone in una. Devi trovare delle risposte. Devi farcela, come ce l’ho fatta io a suo tempo”. Ma che sta a dì?! Dopo 8 mesi di frequentazione con Giorgio Manetti e 3 anni di sonori pali, è ancora lì abbarbicata al gabbiano. In verità, Ida vorrebbe qualche consiglio, ma Gemma non sa cosa dirle se non parlare delle sue sofferenze: “Non è facile come situazione, ci sono passata prima di te. Ma devi andare avanti ed essere forte. Non si costruisce una storia sulla paura”. La dama le ha portato un regalo, un orsacchiotto da stringere nei momenti bui. “Come lo chiamiamo?”, “Amore”, ca va sans dire.

“La sagoma”

Le facce di Lara che nel pinneto guarda il fidanzato sono patrimonio di Trash Italiano e Manuel Real Off. Michael non solo l’ha tradita, ma le dà anche la colpa per il secondo cornino: “Non abbiamo rapporti da novembre e quindi io mi faccio distrarre. Ho fatto delle caz***te, ma è lei che mi ha portato a farlo”. Che è un po’ come dire: non sono grasso perché mangio la Nutella, è la Nutella che mi provoca. La ragazza lo osserva con la tentatrice e commenta: “Io l’ammazzo… quella si struscia sul suo pacco?! Gli è partito l’embolo. Le piace, lo vedo…mora, capelli lunghi e ciaone. Ha acceso la fiamma, non ha idea di cosa gli combino”. A differenza di Oronzo, la bionda peperina è stata di parola: si avvinghia e strofina il lato B sul bacino di un single (si vedrà nella terza puntata, nda).

Falò azzurro

Al primo falò davanti a Filippo Bisciglia, campione olimpico di finta immedesimazione nelle storie altrui, Michael guarda Lara che gli dà del pesante e sputtana i suoi tradimenti che a Temptation Island si chiamano “errori” e non corna. A Riccardo, detto Ricky, tocca un RVM di Ida che si confida con Davide mentre la sbaciucchia sul collo e le accarezza il ginocchio. “Mi ha sempre messo in cattiva luce – commenta il tarantino -. Io per 40 anni ho sempre cercato le donne per un solo motivo (elegante, nda). Con lei è diverso, la vedo come la donna della mia vita e quella dei miei figli. Ma ci vuole tempo, 7 mesi sono pochissimi”. Rientrato nel villaggio, Riccardo rovescia lettini, alza e sbatte a terra sdraio, getta all’aria bottiglie d’acqua. Fuma e rifuma, pensa e ripensa, fa la valigia e disfa la valigia. Alla fine confessa: “Mi sembra che mi stia sfuggendo qualcosa dalle mani, quel qualcosa si chiama Ida e non va bene. Il rispetto è alla base di tutto, se viene a mancare perché continuare? La amo troppo”. E sgorga dagli occhi un rivolo d’acqua. Pure i duri piangono.

Falò rosa ovvero il parco giochi

Ida rivede le perfomance di Riccardo con Stefanì e sbotta: “Non me ne faccio niente di un uomo così, st***o di m***a, Riccardo vaf***o”. Abbandona il falò, si chiude in bagno a singhiozzare e poi va ad ammorbare il tentatore Davide. Lara invece ha il piacere di guardare tre RVM di Michael che racconta all’Italia quanto la sua fidanzata sia noiosa, logorroica e “mi rallenta nei miei obiettivi. Mi chiedo se sono disposto a stare con una rompic***oni del genere o voglio stare per fatti miei”. Lei reagisce tenendo chiusi i dotti lacrimali (cosa di cui le siamo infinitamente grati): “Sono schifata. Lo smonto come un mobile dell’Ikea. A 30 anni deve darsi una grande e fottutissima svegliata. Che si faccia i ca**i suoi, adesso penso a me e basta. È pane per i miei denti, il piccolo bimbo al parco giochi”. Stessa musica per Martina e Gianpaolo. Il suo uomo è così immaturo che viene criticato perfino dalle tentatrici. Il 23enne ha una sola frase per conquistarle: “Chi ti ha montato quegli occhi stupendi?” e via con le risate. Martina è dubbiosa però trova rifugio nella “spumantizzazione” di Andrew, colui che ha creato 7 etichette di Prosecco. Il giovane è belloccio, ma quando parla sembra l’Alex Belli delle fiction. Impostato, anche meno. Perde punti con una frase così vecchia da essere corrosa dalla ruggine: “La mia compagna deve essere donna in società, madre dei miei figli e pu***na a letto”.

“Non mi penZa”

Sia nel pinneto sia al falò, Rafaela ammira Andrea tocchicchiare una single durante una seduta di fitness. C’è da dire che lui fa il personal trainer e che impostare i corpi fa parte del suo lavoro, ma per Rafaela è come se avesse partecipato a un’orgia. Anche lei corre i 100 metri come Filippo Tortu, si chiude nel gabinetto e piange: “Io non me lo VECO a farsi la storiella sua, se lo vedo LO sputo in faccia. Ma non mi sta penZando? Lo chiede a questa… ma che te ne fotte di che pensa? Mi fa solo schifo”.

Infine ci sono anche Giada e Francesco. Lei si comporta come il maschio della coppia però quando Filippo le mostra due video in cui il fidanzato si sente trascurato e comincia a criticarla: “A letto vorrei lei, ma mentalmente avrei bisogno di un’altra”, la bella mora vacilla e i suoi occhi si cristallizzano: “Si sente insicuro, io lo amo. L’uscita con la single? Era uno sfogo, non è interessato”.

