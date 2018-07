Grande Fratello Vip 3, nella lista c'è pure Nina Moric

Chi saranno i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi? Secondo Ivan Rota, giornalista del settimanale "Novella 2000", Nina Moric sarebbe in trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia dopo aver spedito il fidanzato Luigi Favoloso nella versione originale, quella dei non famosi. Scrive Rota: “E chi ferma Nina Moric! Battagliera in tribunale di fronte alle accuse di diffamazione di Belen Rodriguez, ora potrebbe partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i nomi papabili per il reality si fanno anche quelli di Manuela Arcuri con il fratello Sergio”.