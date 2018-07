D'Urso-Venier, è caccia "spietata" all'ultimo telespettatore

La sfida della domenica è già partita. Le carissime amiche Barbara d’Urso e Mara Venier rilasciano il promo del rispettivo programma nello stesso giorno e confermano di avere due stili agli antipodi. “Domenica Live” e “Domenica In” si prospettano molto diversi: il primo conserva la sua anima pacchiana, il secondo promette un low-profile con incursioni nel trash.

Barbara d’Urso è bravissima a seminare indizi sul suo futuro lavorativo fatta eccezione per il Grande Fratello che, nonostante le sue celebrazioni, non è al momento in palinsesto per la prossima stagione. Su Instagram ha rilasciato alcune anticipazioni dello spot e oggi è partito il promo di “Domenica Live”, la sua creatura più amata.

La regina del 22% senza i Rodriguez, Nino Formicola e Romina Power ha fatto le cose in grande: ha “noleggiato” un aereo dove in coda spicca la sua gigantografia e interpreta le varie fasce d’età, dalla vecchia bacchettona alla teenager passando per l’hostess ballerina alla Britney Spears di Toxic. La d'Urso è anche il comandante: “Siete pronti al decollo?”.

L’intenzione è quella di volare nei dati Auditel come negli anni passati, ma a contenderle lo scettro questa volta c’è Mara Venier che non solo ritorna in Rai, ma lo fa anche nel suo programma del cuore. La zia nazionale ha preferito uno spot essenziale e minimalista: sfondo azzurro, camicia bianca e “Io sono ancora qua” di Vasco Rossi. “Eh già sono ancora qua, ci vediamo a settembre” dice un’orgogliosa Mara. Entrambe debutteranno il 16 settembre.