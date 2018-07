Alla Venier le "Chiavi di Ischia", zia Mara conquista l'isola

Metti lo scenario di Ischia. Metti una giornata di sole e caldo. Metti un evento che catalizza personaggi dello spettacolo da ogni parte del mondo in una cornice suggestiva. Ecco, metti tutto questo e la consegna delle "Chiavi di Ischia" si trasforma in una favola. Quest’anno il premio molto ambito è andato a Michael Radford (famoso regista) e a Mara Venier, che da settembre condurrà "Domenica in" su Rai 1.

«Da oltre 30 anni Mara frequenta l'isola ed è una testimonial delle bellezze di Ischia ricorda Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Arte Ischia annunciando i premi». Con lui la Venier ha registrato una serie di “Instagram Stories” che hanno ottenuto una pioggia di like dai fan. Radford, noto per essere stato anche regista de "Il Postino" - che è stato l’ultimo film di Massimo Troisi - ha ottenuto il riconoscimento perché si è distinto per la sua grande conoscenza della cultura del Sud Italia. L’Accademia internazionale Arte Ischia assegna ogni anno il premio a personalità che accrescono con la loro arte la fama dell’isola. In passato sono stati premiati: Christoph Waltz (due volte Premio Oscar); Matt Dillon; il regista Terry Gilliam; il grande discografico Clive Davis; i produttori cinematografici Mark Canton, Lady Monika Bacardi e Andrea Iervolino e tra gli italiani Renzo Arbore; Maria Grazia Cucinotta ed Enrico Lucherini.