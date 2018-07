All'Isola del Cinema tra pioggia e applausi per il "Premio Luciano Martino"

È considerato l’inventore geniale della commedia sexy all’italiana. Ha scoperto, plasmato e lanciato attori come Lino Banfi, Pippo Franco, Edwige Fenech (con cui ebbe una lunga relazione), Barbara Bouchet, Gloria Guida, Dagmar Lassander, Nadia Cassini, Renzo Montagnani, Alberto Lionello e Alvaro Vitali, il mitico Pierino, eroe parolacciuto dei cosidetti B-movie, sempre assetato di sesso. Parliamo di Luciano Martino, storico produttore che ha dedicato tutto se stesso al cinema (oltre 100 le pellicole prodotte) ereditando questa passione dal nonno, Gennaro Righelli, noto regista del primo film sonoro italiano. A cinque anni dalla sua scomparsa e dopo una serie di iniziative artistico-culturali in sua memoria, nasce il Premio "Luciano Martino". Ad idearlo, la sua ultima compagna di vita e collaboratrice, l'ex attrice diventata poi scrittrice Olga Bisera, insieme a Steve Della Casa e Luca Pallanch, col patrocininio dell'Anica presieduta da Francesco Rutelli e del Centro Sperimentale di Cinematografia guidato da Felice Laudadio e Marcello Foti. I vincitori del riconoscimento cinematografico alla sua prima edizione sono stati scelti da una giuria di addetti ai lavori presieduta dal regista Giuliano Montaldo. E composta da Pippo Franco, Gianni Garko, Franco Nero, Manetti Bros., George Hilton, Barbara Bouchèt, Martine Brochard, Isabel Russinova, Carlotta Bolognini, Saverio Vallone, Felice Laudadio, Luciano Sovena, Steve Della Casa, Michele Massimo Tarantini e Antonella Lualdi.

Ieri sera, sotto al Tevere, all'Isola del Cinema, neanche il grande acquazzone che tra tuoni e lampi ha rinfrescato Roma dalla calura estiva ha fermato la consegna del riconoscimento. "È lui, è Luciano che ha voluto farsi sentire lassù dal cielo, per essere con noi stasera. Ha voluto dirigere anche questo evento", ha detto commossa la Bisera commentando il diluvio. Ma, si sa, battesimo bagnato, premio fortunato! Spostati tutti gli ospiti in una sala al coperto, la serata ha avuto inizio. A condurre sul palco, l'attrice Ottavia Fusco (ultima compagna di Pasquale Squitieri) e Daniela Cecchini. Avvistata senza trucco e in look sportivo anche la mitica Barbara D'Urso, ancora a Roma per girare la fiction "La dottoressa Giò". Il tempo di un bacio e un abbraccio con Pippo Franco e poi via, appena scoppiato il temporale.

Ma chi ha vinto la statuetta realizzata dallo scultore Mario Fiaschetti col disegnatore Mauro D'Amico? Il "Premio Camera d’oro Miglior Produttore" è andato a Marta Donzelli e Gregorio Paonessa. Il "Premio Targa D’oro Produttore Emerito" ad Adriano De Micheli e Pio Angeletti. Non poteva mancare le sempre bellissime "creature" di Martino, come Gloria Guida e Barbara Bouchet. Ma anche Martine Brochard, Dagmar Lassander, Malisa Longo, Gabriella Giorgelli, la mitica Gegia (Francesca Antonaci), Adriana Russo e Cinzia Monreale.

Ad applaudire seduti in prima fila, ecco il produttore Fulvio Lucisano, Italo Moscati, Elisabetta Pellini, Kaspar Capparoni, Massimiliano Buzzanca, Simone Sabani, Cristina Formichi Moglia,Silvio Laurenzi, Enrique Del Pozo, Roberto Girometti, Pier Ludovico Pavoni, Nadia Vitali, Antonio De Feo, Pete Maggi, Antonio De Feo.

Durante la cerimonia sono stati proiettati video tra cui la breve, ultima intervista di Luciano e un collage di immagini della sua carriera e vita privata, soprattutto quella vissuta in Africa da lui tanto amata.

L'evento, affollatissimo, si è svolto con la supervisione dei patron dell'Isola del Cinema Giorgio e Joana Ginori e di Francesca Piggianelli. "Ogni anno ci ritroveremo qui, su questo magico set, considerato dai cineasti la Hollywood sul Tevere", ha concluso Olga Bisera ringraziando tutti i presenti,che hanno sfidato il maltempo pur di esserci a ricordare un grande amico.