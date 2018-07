"La corda pazza", va in scena l'altra vita di Pirandello

Giovedì 19 luglio alle 21 presso il Teatro Alba di Roma (via Alba 49), andrà in scena "La corda pazza", uno spettacolo ideato e interpretato da Arianna Fioravanti, autrice del libro "Una vita senza vita. Pirandello in cinquant'anni di lettere" (Giulio Perrone Editore). Attraverso l’intimità delle epistole verrà ricostruito il tormentato matrimonio "d'affari" di Luigi Pirandello con Antonietta Portolano, in un crescendo di tensione che culminerà nel ricovero della donna in una casa di salute mentale. Ma la "corda pazza" sferrata da Antonietta potrebbe celare un mistero pirandellianamente destinato a rimanere irrisolto... In un’atmosfera ricca di suggestioni si entrerà nell’intimità di una vita familiare su cui gli studiosi hanno ancora molto da scrivere.

(contributo spettacolo €8; cena: piatto unico del giorno + spettacolo € 20)