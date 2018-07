Estate tra jazz & blues, sull'Isola Tiberina suonano i "The Bad Plus"

Tanti gli appuntamenti della Capitale in questa estate 2018. Fino al 17 agosto l’Isola Tiberina ospiterà la rassegna internazionale "L'Isola di Roma Jazz & Blues", un'iniziativa nata dalla passione per questi due generi musicali. La rassegna vedrà la partecipazione di artisti da ogni parte del mondo. Mercoledì 18 è la volta dei "The Bad Plus" sono un trio formato dal pianista Ethan Iverson, dal bassista Reid Anderson e dal batterista Dave King. Sulla scena dal 2000, hanno sempre avuto lo sguardo rivolto all'avanguardia musicale di stampo jazzistico, ma con radici nel Pop e nel Rock. I Bad Plus hanno infatti inciso molti lavori su brani di artisti conosciuti come Nirvana, Aphex Twin, Tears for Fears, David Bowie e addirittura i Black Sabbath. Ma se qualcuno pensa di ascoltare una delle loro cover per riconoscerne il tema del proprio artista preferito, si sbaglia di grosso. Il trio scarnifica fino all'osso le partiture dei brani che sceglie e rimonta il tutto con un linguaggio decisamente nuovo, da interpretare con attenzione. Un lavoro da certosino, ma di sicuro fascino. Suono limpido, fraseggi chiari anche nella loro tendenza alla rarefazione, ma soprattutto la continua ricerca di un nuovo modo di scrivere per il jazz.