In fuga da Balalaika, Ilary Blasi e Belen danno forfait per il finale

"Balalaika", la maratona finale, andrà in onda questa sera a partire dalle 19 su Canale 5. Nicola Savino chiuderà l’avventura mondiale senza Ilary Blasi. La co-conduttrice è assente ingiustificata. Il programma doveva terminare con le semifinali, ma pochi giorni fa Mediaset ha deciso di allungarsi con una puntata (una prassi quest’anno dalle parti di Cologno Monzese).

Lady Totti ha detto no, sembra per il poco preavviso. Non ci saranno nemmeno la bella statuina Belen Rodriguez con il suo interesantissimo quiz e il “nientologo” con ventilatori a mano Diego Abatantuono. Passi per gli ultimi due che erano una cornice, ma non si è mai visto la presentatrice del programma dare forfait per ben due volte. La vacanza a Mykonos era concordata (anche il prolungamento di un giorno?) e questo “fare le valigie” in anticipo può essere legittimo (magari aveva precedenti inderogabili impegni presi per una calda domenica di luglio), ma sicuramente non si addice a una professionista seria. La Blasi si distingue per una conduzione scanzonata e “coatta”, tuttavia questa volta è apparsa disinteressata e indolente.

L'ex velina ha ammesso di essersi sentita come un pesce fuor d’acqua però sapeva che il calcio non le piace ben prima di accettare il lauto cachet (ed escludiamo che a Mediaset l’abbiano obbligata a dire sì), dunque i compiti a casa andavano fatti. E' più verosimile che il flop l’abbia indotta alla grande fuga: se Balalaika non si fosse rivelato un’accozzaglia di insulsaggini, ma fosse stato un successo come Tiki Taka Russia, avrebbe rifiutato di allungarsi di tre giorni? Al Grande Fratello Vip 3 accettò di condurre due puntate in più. Un comportamento antisportivo perché "si vince e si perde tutti insieme". Sarà colpa del poco preavviso, del sole e del profumo di mare.