A Palazzo Venezia con la diva del jazz Andrea Motis Quintet

Mercoledì 11 luglio, alle 21, nella splendida cornice del giardino di Palazzo Venezia, per la rassegna "Il Giardino Ritrovato", si terrà il concerto Andrea Motis Quintet. Andrea Motis ha 23 anni, arriva da Barcellona, è cantante e trombettista e ha conquistato la critica internazionale con il suo album di debutto inciso per la storica etichetta Impulse. Nonostante la giovane età, padroneggia notevoli risorse espressive: il suo fraseggio è elegante, il suo swing è leggero come una notte d’estate. Non le mancano inoltre i toni oscuri, gli influssi eretici di Amy Winehouse, Billie Holyday, Chet Baker.



"Il Giardino Ritrovato" si inserisce nella più ampia cornice di "ArtCity Estate 2018 arte musica spettacoli a Roma e nel Lazio", un progetto organico di iniziative culturali. Nato nei musei e per i musei, unisce sotto un ombrello comune, iniziative di arte, architettura, letteratura, musica, teatro, danza e audiovisivo.Realizzato dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, il programma di ArtCity coprirà l'intera estate 2018, spalancando i confini del Museo, aprendoli ulteriormente all'arte e alla cultura.