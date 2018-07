Riccardo fuori di sé, Ida in lacrime. Un'altra coppia "affonda" a Temptation

La seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 16 luglio alle 21.10 su Canale 5, promette di bissare il successo dell'esordio: Riccardo Maria Guarnieri perde la testa e ribalta il villaggio dei fidanzati. Poi si confronta con Ida e tornano a casa separati. Ma la produzione potrebbe decidere di prendere provvedimenti.

Nuova bufera su Temptation Island: Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri hanno smesso di seguirsi su Instagram subito dopo la registrazione del docu-reality. Una violazione del regolamento che stabilisce l’obbligo per le coppie di non rivelare com’è finita la loro avventura prima del termine della messa in onda. Il magazine “UominieDonne” ha dato una doppia anticipazione della puntata di lunedì: due falò e un nuovo abbandono. Dopo lo sbarco in pompa magna di Gemma Galgani per consolare l’amica Ida in lacrime e dopo l’ira di Riccardo che distrugge sdraio e lettini del villaggio, ci sarà un falò di confronto tra la 37enne e il fidanzato conosciuto al Trono Over. Ida imputa al 40enne di non interessarsi al figlio che lei ha avuto da una precedente relazione, mentre l’uomo è stanco dell’eccessiva gelosia della dama. A quanto pare, i due hanno lasciato da single la Sardegna e una volta a casa la crisi non sarebbe rientrata, ma sarebbe sfociata in un addio definitivo. I follower si erano già accorti che i due non si seguivano più su Instagram, un gesto vietato come ha sottolineato lo stesso Bisciglia: “Se firmi un contratto in cui si dice che non puoi svelare nulla e se smetti di seguire sui social il tuo partner, allora sbagli. Se lo hanno fatto, hanno sbagliato”. Tuttavia non è chiaro quali possano essere le eventuali sanzioni.

Lunedì un’altra coppia tornerà davanti al falò presieduto da Filippo Bisciglia: Oronzo non ha accettato l’addio di Valentina e ha chiesto un nuovo faccia a faccia. Anche in questo caso non mancano le anticipazioni: a giudicare dalle foto postate sui social la bella mora è tornata nelle braccia dello storico fidanzato affetto dalla “malattia delle donne”. Bocche cucite sul destino di Lara e Michael, Martina e Gianpaolo, Giada e Francesco e Raffaella e Andrea.