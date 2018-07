Manuela Arcuri (e suo fratello) nella casa del Grande Fratello Vip3

Manuela Arcuri e il fratello Sergio verso il Grande Fratello Vip3? Secondo il settimanale Spy, l'attrice avrebbe accettato di entrare nella Casa di Cinecittà ma solo in coppia con il fratello anche lui attore.

La Arcuri è lontana dal piccolo schermo da un po' di tempo se si esclude la partecipazione alla fiction "Il bello delle donne alcuni anni dopo" che è stato un flop clamoroso. La carriera di Sergio Arcuri, invece, stenta a decollare e la partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe essere l'occasione giusta. Per Cecilia Rodriguez lo fu, per il fratello Jeremias al momento no.