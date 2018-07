Ecco DrefGold, la "Kanaglia" della squadra di Sfera Ebbasta

DrefGold fa parte dell’etichetta fondata da Sfera Ebbasta e Charlie Charles BillionHeadz Music Group. “Più di un anno fa Sfera aveva cominciato a seguirmi – spiega Drefgold - su Instagram ed a linkare alcuni miei post, senza che ci fosse nessun altro contatto. Trascorsero delle settimane e fu proprio Charlie Charles a scrivermi per incontrarci quando sarei venuto a Milano. Nonostante questo, ed il feat in Sciroppo, non si era pensato di creare l’etichetta, è stato tutto un processo in divenire. Io in primis mi chiedevo spesso cosa avessero in testa e dove volessero andare a parare. E invece eccoci qui”.

Da “Kanaglia”, brano che titola l’intero album, a “Boss”, singolo il cui video ha già oltrepassato 5 milioni e mezzo di views sulla rete, e “Occupato”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre del preziosissimo feat con la “rockstar” Sfera nel brano “Wave”. Con un linguaggio semplice ed estremamente diretto l’artista racconta di palazzi, di storie di periferia, ma anche di argomenti più leggeri come l’universo femminile. Non manca poi l’ambizione al successo, ma sempre con un pizzico di ironia.

Figlio di quella Bologna, anche se nato a Racale in Salento, che ha dato i natali ad alcuni tra i più prestigiosi cantanti italiani DrefGold si racconta entusiasta. “Venendo da Bologna, città in cui per anni si è respirato l’hip-hop vero e proprio, quello delle rime ad effetto, dell’incastro metricamente perfetto, non posso che aver subito questa influenza. Anche se è vero che, crescendo, con la mia personale evoluzione, quando vai a fare qualcosa di semplice, ma comunque originale, è spesso la strada vincente. Molte volte ho preferito rallentare la strofa sui beats di Daves, decidendo di non andare in extrabeat, appunto per scelta. In fin dei conti non è che esprimo concetti così difficili da recepire, anche il ragazzino piccolo –conclude - può arrivare a comprendere il senso compiuto della strofa, anche se magari non ce l’ha nemmeno”.

Drefgold affronterà il “Kanaglia summer tour 2018”, tour estivo che lo vedrà protagonista dal vivo nei principali club della penisola italiana. In partenza il prossimo 4 Agosto da Marina di Ravenna presso il touchè Santafe il live tour proseguirà il 10 a Latina, il 15 a Gallipoli (Le), il 19 a Taranto, il 22 a San Benedetto del Tronto e il 23 a Riccione.