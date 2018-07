Il rapporto di amicizia con Fedez è "inciampato", ma Fabio Rovazzi spera di recuperarlo con il tempo: il cantante lo ha detto alla conferenza stampa di presentazione del nuovo singolo "Faccio quello che voglio". Ai giornalisti che gli hanno chiesto di motivare l'assenza di Fedez e J-Ax dal video, un corto di quasi dieci minuti che accompagna l'uscita del brano, anche alla luce della storica collaborazione artistica e amicizia soprattutto con il primo, Rovazzi ha risposto così: "Io non amo parlare degli affari miei, lo detesto, sarò sempre grato a Fede per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all'inizio e la mano che mi ha dato nel percorso. Le amicizie nascono, corrono e a volte inciampano, noi siamo inciampati perché abbiamo in mente idee differenti, io ho velleità totalmente diverse dalle sue, spero che il rapporto si risani col tempo" ha detto l'artista.

Le ruggini tra i due però non sembrano cosa da poco, secondo alcuni infatti le divergenze sarebbero arrivate addirittura in tribunale. A testimoniare il clima gelido tra il rapper e il fenomeno social di "Andiamo a comandare" anche il fatto che Fedez non lo abbia invitato il suo ex amico al matrimonio con Chiara Ferragni. Rovazzi inoltre non ha fatto gli auguri alla coppia per la nascita del figlio Leone.

Rovazzi ha presentato oggi il suo nuovo singolo 'Faccio Quello Che Voglio', in uscita il 13/7, con Al Bano, Emma, Nek e molti altri. Il videoclip, sequel di 'Volare', è la prima produzione della sua nuova società di produzione, Raw: "Quello che amo è il controllo di ciò che mi riguarda, per questo resta il sogno di un film scritto, diretto e interpretato da me".