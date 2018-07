Balalaika, Ilary Blasi sfotte Ronaldo ma affonda Totti

Clima da “rompete le righe” per le ultime puntate di Balalaika, verso la finale, il programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino. Gaffe di Lady Totti e battutaccia per Belen.

Il piatto forte è Cristiano Ronaldo, più importante dei Mondiali in Russia a giudicare dallo spazio dedicato alla faraonica operazione della Juventus, ma Lady Totti cade dal pero: “Ma perché la Juve ha scelto Cristiano Ronaldo? Ha 33 anni è un po’ attempato…”. Il web le ha fatto notare che il marito a 40 anni suonati giocava ancora e che fosse stato per lui sarebbe andato avanti a oltranza.

La bionda Ilary, che per l’occasione ha ritrovato tutta la stoffa persa per strada in queste settimane, contesta pure i calzini bianchi di Ciccio Graziani: “Ciccio, sempre così elegante… stasera mi sei caduto sul calzino, un se po’ vede’”. Un po’ come le sue scarpe turchesi con piume pelose. E’ talmente scazzata che la sua frase più frequente è: “Eh? che ha detto?!”.