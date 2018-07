"Temptation Island" fuori controllo e coppie a pezzi

La quinta edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia su Canale 5, inizia con il botto: il playboy Oronzo viene lasciato dalla pazientissima Valentina e piange a dirotto. Le prime lacrime però le vince Ida Platano. Il suo Riccardo (pare si siano lasciati e su Instagram hanno smesso di seguirsi, nda) è peggio di un ventenne con la stupidera e capoeira. Lara, Raffaela e Giada riserveranno sorprese. Più che un viaggio all’interno dei sentimenti, Temptation Island è un viaggio alla scoperta di quanto infinita possa essere l’insicurezza femminile e l’ignoranza maschile. Intanto i social salutano il ritorno del docu-reality mandando in tendenza l’hashtag con Simona Ventura (oggi ha annunciato la conduzione di "Temptation Island Vip") che fa ironia su Twitter.

Incipit

Filippo Bisciglia crede nei suoi lanci. Con sguardo serioso e occhietti penetranti alla telecamera afferma: “Le sei coppie sono qui per mettere alla prova la loro storia d’amore. Malinconia, emozioni, tentennamenti. Tutto questo è Temptation Island”. In realtà sono lì per pubblicizzare bikini, beveroni e make-up. Una chiave del successo del docu-reality è il montaggio: dagli slow motion all’accurata selezione delle canzoni passando per i sorrisini, il crescendo di violini, le ottime istruzioni date a tentatori e tentatrici e anche alle numerose lacrime con mascara sciolto a favore di obiettivo.

Bisciglia presenta le sei coppie e spiccano Valentina, 25 anni, e Oronzo, 29 anni, fidanzati da 10 anni. Lei è un cervo a primavera, lui è segaligno, bruttino e ha il naso che svolta a sinistra, ma ha un ego da Mole Antonelliana: “Sono un bel ragazzo, sono più bello dei tentatori”. Di fronte a lui 13 single palestrati, alti, tenebrosi, eruditi e simpatici. Ma così è se pare a Oronzo.

Lara, 26 anni, ha scoperto che il fidanzato Michael fingeva di essere single. Lo ha perdonato ma non si fida più e soprattutto fanno sapere a tutta Italia che non hanno più rapporti intimi. I ventenni Raffaella e Andrea (al momento indagato per truffa, nda) suscitano l’ironia di Simona Ventura che in un tweet sottolinea: “perzonal trainer”. La salernitana ha scoperto le corna e non si fida più. Non ha torto visto che quello si incolla al costume della tentatrice Teresa.

Poi ci sono gli ex Trono Over Riccardo e Ida. Il pugliese, 42 anni è il peggiore fra i casi umani di Temptation Island. Ha gli occhi di fuori e la lingua penzoloni alla vista delle corteggiatrici (sembra folgorato da Afef) e lancia la sfida “a chi ce l’ha più lungo” a sbarbatelli di 20 anni. Immaturo come un fico a maggio. E infatti il primo pianto se lo aggiudica l’insicurissima e tenerissima 37enne (provocata da Margherita): “Ho paura di non essere all’altezza di Riccardo, di non piacergli fisicamente. In 7 mesi mi ha chiesto poco del mio bambino che è la mia vita”. La più sarcastica è la tatuata Giada compagna del gelosissimo coetaneo Francesco. Alla vista delle tentatrici commenta acida: “Ahahah e io che mi facevo problemi per la mia cellulite”, ma la bella mora ha l’occhio lungo. Posa il suo sguardo su Andrew. Bellissimo imprenditore veneto che spumantizza (per la gioia twittarola di Simona Ventura, nda) e ha già creato 7 etichette di prosecco. Sogna una famiglia. Unica pecca: i mocassini verdi con nappe ma con quegli occhi azzurri e quel garbo ce lo faremmo piacere pure in smoking e Crocs. E infatti Francesco avverte Giada: “Sentiti libera, ma non fare la s***a”. Già… Martina ha 6 anni in più di Gianpaolo (30 contro 24), lei vuole l’anello al dito e un pupetto, lui al massimo un Tamagochi. Gianpi resterà nella storia del programma per la frase: “Dopo i 30 anni voi donne decadete”.

L’ultimo bacio

Durante le presentazioni di tentatori e tentatrici si vola. Giovanni dice: “Le ragazze mi dicono che ho la faccia da paraculo” e Riccardo: “Leva il para…”. Oronzo calamita l’odio dei social: “Valentina non piangere, tutte queste lacrime mi danno fastidio” e quella: “perché ti arrabbi con me?!Ti amo tantissimo”. Lara stringe il guinzaglio di Michael, Martina redarguisce Gianpaolo: “Ti piacciono tutte! Non è normale”, Ida e Riccardo hanno i soliti problemi di comunicazione. La separazione delle coppie per andare nei rispettivi villaggi sembra l’Ultima Cena: manca solo “uno di voi tradirà”. Raccomandazioni a go-go puntualmente disattese.

Il "pinnettu" e la tripletta

Il villaggio delle donne è una seduta psichiatrica collettiva dove i tentatori si fanno due maroni impressionanti (Valentina si confida con Michael “monosguardo” Terlizzi e Ida si sfoga con Davide), quello degli uomini sembra un bar di Caracas frequentato da militari in libera uscita. Oronzo perde la trebisonda: “Quanta f**a che ci sta”, se non avessi questo microfono”. Non è vispo, è infoiato: “Cosa faccio? La bella vita. C’ho la malattia delle donne. Quella giusta? La troverò”. Michael invece ritrova libertà e leggerezza con la single Rita alla quale confessa: “Da novembre niente intimità con la mia fidanzata, siamo come dei coinquilini” (quando Lara vede il video nel pigneto sbotta: “Io lo sotterro, lo ammazzo”). Martina scopre che il baby fidanzato “fa l’acculturato, che è un poveraccio sfigato. A questo punto voglio morire zitella. Sono io che l’ho svegliato e gli ho dato una vita”. Sono i nuovi Ruben e Francesca. Dodici ore dopo i saluti, il primo filmato è per Ida: Riccardo entra nella casa delle single dove non ci sono telecamere, fa il piacione e spalma creme nemmeno fosse Philadelphia sul pane. Raffaela, che ha “ancora le farfalle nello stomaco” per il fidanzato, vede un video e si mette a piangere: “Mi promette che usciremo più forti e poi a quella dice che non sa se vuole stare con me. Ma se ti vedo tra 21 giorni ti sputo in faccia”.

Nel "pinnettu" Valentina segna una tripletta di RVM in cui Oronzo apre bocca e lascia parlare lo spirito di Rocco Siffredi: “Sono disoccupato, ma sto al mare, faccio la bella vita. Mi godo la vita h24. Fuori me la godo ancora di più. Mi rigiro sempre la verità con Valentina, le faccio credere quello che non è”. Oronzo si gira a guardare perfino le sdraio e le boe in mare e Valentina stufa marcia: “Sta uscendo il peggio del peggio del peggio del peggio”. La ragazza decide di rendergli pan per focaccia e su consiglio delle nuove amiche, inscena una finta cena romantica con Giuseppe.

Primo falò azzurro

Filippo consegna il video della cena a Oronzo che si lascia sfuggire un orrendo: “Mo’ ti faccio piangere io. Mi sono trattenuto parecchio, adesso comincio a giocare io. Adesso vi faccio vedere come sono a casa. Brutto, brutto, brutto”. Noi lo avevamo già capito, in verità. Michael ascolta le lamentele sulla mancanza di rispetto di Lara e sbotta: “Mi sono rotto i co***ni di passare per il mostro”. C’è un video anche per il Riccardino che ammette: “E’ vero non mi viene di chiedere del figlio, mi sfugge questo legame, ma non è giusto che sia penalizzato per questo”.

Il post falò è un film di Oronzo: “Mi è scaduta come il latte, quando lo compri e c'ha la scadenza. Io esagero, ma porto rispetto. Ha una doppia faccia. Ne trovo centomila più belle di lei. Adesso la faccio soffrire”. Farà tutt’altro: piangerà disperato come un bimbo a cui hanno tolto “Maincraft”.

Primo falò rosa

Valentina “cesto di lumache in testa” non ha altri RVM da guardare dopo quelli del pigneto. Per fortuna sua e nostra. Lara invece scopre che il fidanzato si bagna con l’acqua fredda. Ida ammira Riccardo che dà la caccia alle telecamere, che “Nikita scusa ma mi cade l’occhio”, che si nasconde in una cassapanca con due tentatrici, che è un’alzabandiera continuo. “Ho fatto bene a venire qua, sono sbagliata io, sono innamoratissima di Riccardo ma scelgo gli uomini sbagliati. Quando ami una persona, non li vedi quelli che ti passano davanti. Ha 40 anni, ma è un ragazzino. Vuole fare il ventenne”. Noi lo abbiamo capito 7 mesi fa, lei solo ora? La cosa singolare delle coppie di Temptation Island è che stanno insieme da anni e si conoscono come due che abitano uno in Papua Nuova Guinea e uno in Azerbaijan. Non sanno un accidenti l’uno dell’altro. Le frasi cult sono: "con me non l'ha mai fatto, con me non balla, con me non si bagna, con me non va a cavallo, con me non prende il sole, con me non si tocca la cicatrice". Ma che diamine fate per anni?!

L’autocombustione

La notte dopo il falò con finto video ha picconato le certezze di Oronzo. Arriva davanti a Filippo e piange più di Gemma Galgani in dieci anni di Trono Over.

“Sento follemente la mancanza di Valentina. L’amo e devo uscire di qui con lei”. All’arrivo della fidanzata dalle sopracciglia tatuate con una matita 0,03 mm, osa partire con i rimproveri, ma quella controattacca. Oronzo è tutto un “cioè, lo sai, non dico, cioè, io boh, capito, lo sai, non è vero”. Tocca l’apoteosi con: “Non era un occhiolino, ma un tic. Ti stai attaccando a tutto”. Valentina lo asfalta: “Oh, ma non ti ho mica portato a fare i giochi. Hai detto che non hai ancora trovato la persona giusta. Non mi fido più”. Il ragazzo più bello del globo dà prova del suo amore paragonandola a un comodino “sapevo che c’eri ed eri sempre là per questo non ti davo attenzioni”. Frigna, ma non la spunta. Valentina esce da single: “Non mi giri più come vuoi. Devo essere felice”, Oronzo è fermo agli anni ’50 e tenta la carta della colpevolizzazione, poi farfuglia: “Sto una m***a”.

Love Boat

Ora, Filippo ci è simpatico ed è pure diventato bravino, ma dire che lo sbarco di Gemma Galgani non è una trashata pazzesca è una bugia degna di Pinocchio. Cappellone bianco con fiocco, vestito rosa, inquadratura di spalle e poi primo piano con il vento a scuotere la zazzera bionda. In sottofondo “mare profumo di mare”.

Il Messia dei sentimenti è sbarcato in Sardegna per consolare Ida. La prima puntata finisce così, anzi con qualche anticipazione della seconda: pianti, vendette (Michael: “Non so se voglio stare con una rompicoglioni così”; Lara: “Ha acceso il fuoco”), scappatelle notturne, esterne con il favoloso Andrew, lettini e sedie che volano e naturalmente Oronzo insabbiato sul tronco del falò. Ha richiesto un nuovo faccia a faccia con Valentina. Si presenterà? Scommettiamo di sì.