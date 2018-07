Temptation Island 2018 al via: tutte le anticipazioni. E spunta il concorrente denunciato per truffa

Che il trash abbia inizio! Dopo una lunga attesa, questa sera su Canale 5 alle 21.10, comincia Temptation Island, il “viaggio nei sentimenti” prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Il programma parte con una settimana di ritardo, ma non slitterà ad agosto. Per esigenze di palinsesto, infatti, dovrà concludersi entro luglio. Sarà un’edizione super concentrata: le puntate saranno solo 5 e andranno in onda tutti i lunedì, tranne la finale che si svolgerà martedì 31 luglio.

Sono sei le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, ma una, quella composta da Valentina e Oronzo, ha salutato tentatori e tentatrici dopo appena tre giorni. C’è anche un’altra coppia finita nell'occhio del ciclone.

I motivi però non riguardano Temptation Island. Andrea Celentano ha partecipato al docu-reality insieme alla fidanzata Raffaella, ma in questi giorni è finito al centro della cronaca per una presunta truffa nel settore automobilistico. Cronache della Campania ha riportato che il giovane, è stato denunciato insieme al padre Luigi, al termine di un’operazione guidata dal maresciallo Corvino e dal nucleo operativo di Nocera Inferiore a San Valentino Torio. Secondo l’accusa, i Celentano avrebbero messo a segno numerose truffe nell’ambito delle auto sportive adescando stranieri facoltosi per vendere auto d’epoca di lusso, e avrebbero incassato i compensi in anticipo per poi sparire nel nulla. La polizia ha posto sotto sequestro preventivo 300.000 euro e la palestra di proprietà del giovane personal trainer.