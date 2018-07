Prima la telefonata per chiedere se c'era posto, poi la partita davanti alla tv come tifosi qualsiasi. Protagonisti della storia raccontata da VareseNews sono gli Iron Maiden, band di culto dell'heavy metal britannico che suoneranno questa sera all'Ippodromo di Milano.

Arrivati nel locale i musicisti inglesi, tutti over 50, non sono stati riconosciuti dal personale del bar anche perché nella precedente telefonata per prenotare una sedia vista tv per Inghilterra-Svezia dei Mondiali non si erano presentati. A fare la "soffiata" l'autista della band che ha fatto notare alle bariste che i cinque turisti inglesi erano i componenti di una delle band metal più famose del mondo. "Quando sono entrati nel nostro bar non li abbiamo riconosciuti e solo quando ci hanno avvisato che i nostri clienti erano nientemeno che gli Iron Maiden abbiamo fermato tutto per conoscerli", ha detto una dipendente del bar a VareseNews. Gli attempati metallari si sono goduti la vittoria dell'Inghilterra contro la Svezia "tranquilli e cordiali - ricorda la ragazza - tanto che neanche gli altri clienti del locale si sono accorti assieme a chi stavano guardando la partita".