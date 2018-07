È ufficiale: Simona Ventura è la conduttrice della prima edizione di Temptation Island Vip che sarà registrato ad agosto e andrà in onda a settembre. Sul suo profilo Instagram, la presentatrice ha pubblicato una foto in cui appare vicina al logo “Temptation Island” e il commento: “Ora lo posso dire con orgoglio: a settembre sarò con voi con la versione VIP di @temptationisland_official! Non vedo l’ora".

La presentatrice torna al genere che l’ha resa famosa e che come ha confessato a Paola Perego, in una recente intervista, ama molto. A dare una nuova occasione alla Ventura è stata Maria De Filippi che ha creduto in lei prima per “Selfie” e ora per la prima edizione della docu-fiction sull’amore che lega sei coppie famose. Intanto, questa sera, alle 21:10 su Canale 5, torna la versione classica di Temptation Island con la conduzione di Filippo Bisciglia.