Artù live a Roma: ecco "Vola Ale" con un inedito di Rino Gaetano

Presenterà il suo terzo disco "Vola Ale" a "Na cosetta estiva" a Roma, alle 21, domani sera, Artù, all’anagrafe Alessio Dari, che ha ereditato l’inedito "Ti voglio" di Rino Gaetano dalla sorella Anna che ha voluto fortemente che fosse l’artista romano a cantarlo e ad inserirlo nel suo progetto.

“Io sono sempre stato un grande amante della Musica di Rino – racconta Artù- tanto che molti mi dicono che canto come lui. Io ho sempre risposto che non basta urlare per cantare come lui, ma che dietro c’è tutta una tecnica e soprattutto una poetica. Nel 2017 sono stato al concerto del primo maggio e lì era presente Anna, che forse ha notato questo mio modo di cantare. Mi ha subito invitato al Rino Gaetano Day, che si tiene ogni 2 giugno a piazza Sempione, nella sua Montesacro. Ho cantato due pezzi e già ero entusiasta. Ma poi, a luglio, Anna mi ha invitato a casa e mi ha fatto un regalo immenso, chiedendomi se mi andasse di cantare un inedito di Rino… Lì devo aver barcollato! Ma l’emozione più grande è stata quando mi ha spiegato che il pezzo era incompleto e che io (io!) avrei dovuto scrivere le due strofe mancanti…”.

“Vola Alè” rappresenta una personale e intima visione del cantautore rispetto alla rivelazione di un mondo nuovo, che vede l’uomo prendere finalmente piena coscienza del suo essere parte integrante, attiva e creativa dell'universo, di conseguenza libero di agire, scegliere e pensare al di là di ogni preconcetto ideologico o religioso. Di fronte alla caduta di tutte le antiche certezze, in una sorta di percorso inverso dalle stalle alle stelle, le canzoni che compongono l'album disegnano una consapevolezza inedita da parte dell’autore: tutte le cose sono connesse tra loro e ognuno è responsabile di ciò che accade. La musica è il linguaggio più adatto per condividere questa importante verità.