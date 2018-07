Temptation Island tra crisi, pianti e tradimenti sorprende pure la produzione

Temptation Island si è fatto attendere a lungo, ma fin da lunedì 9 luglio alle 21.10 su Canale 5, promette di ricambiare la pazienza dei fan con secchielli e palette di trash. La docu-fiction, prodotta dalla Fascino Pgt, la casa di produzione di Maria De Filippi, è ambientata in un resort de sud della Sardegna per 3 settimane. Il conduttore e "signore dei falò", Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista a Quotidiano.net confermando le anticipazioni della De Filippi sulle sei coppie messe alla prova da 13 tentatrici e 13 seduttori.

Alla giornalista Barbara Berti, Filippo Bisciglia ha ribadito: “Ogni puntata sarà ricca di colpi di scena. Rispetto al passato ci sono molti più litigi, imprevisti, crisi di gelosia, errori di valutazione, dubbi e cambiamenti repentini delle situazioni. Saranno cinque serate tutte da seguire perché niente è come sembra. E certe condizioni hanno spiazzato tutta la produzione e anche me, come nel caso del falò di confronto subito alla prima puntata, cosa mai accaduta prima”.

Il conduttore ha trovato una definizione per ognuna delle sei coppie: “Ida e Riccardo sono i gelosissimi, Lara e Michael i confusi, Valentina e Oronzo i friccicarelli (perché lui fa quello che vuole e lei lo perdona sempre). Raffaella e Andrea i più calmi, Giada e Francesco innamoratissimi e altrettanto possessivi, mentre Martina e Giampaolo sono gli impari perché lei è più grande e vorrebbe una relazione più seria. Se Temptation è vero? Sì, racconta i litigi, le discussioni, i tradimenti e anche il perdono, ingredienti comuni a tutte le coppie del mondo”.

Bisciglia rivela anche di emozionarsi davvero durante i falò: “È il momento di massima tensione. (…) mi affeziono alle storie e ai protagonisti. In questi i giorni, finite le registrazioni, tutti i fidanzati mi stanno scrivendo, continuano a informarmi sulla relazione e chiedermi consigli”.