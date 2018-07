L'ultimo annuncio di Emanuela Folliero: "Una vita piena di gioia ai tutti voi"

L'ultimo annuncio dell'ultima "signorina buonasera" è andato in onda all'una e mezza di notte su Rete 4. Un commiato elegante e col sorriso quello di Emanuela Folliero, popolare volto tv, che dopo quasi trent'anni lascia il suo ruolo di annunciatrice Mediaset.

Sono le ore 1:35 di notte! Emanuela Folliero @elafolliero effettua così il suo ultimo annuncio dopo ben 28 anni di carriera come volto ufficiale di @rete4 ❤️ EMANUELA, GRAZIE PER TUTTI I TUOI PREZIOSI SORRISI CHE CI HAI REGALATO IN QUESTI ANNI! pic.twitter.com/L5jcP5fjO7