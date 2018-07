"Ciao Carlo, signore del cinema". Da Boldi a Verdone il ricordo di Vanzina

Sono tantissimi gli attori lanciati tra le stelle della commedia italiana da Carlo Vanzina, scomparso oggi a 67 anni. E sono tantissimi i messaggi e i ricordi per il regista, produttore e sceneggiatore che insieme al fratello Enrico ha raccontato con caustica ironia l'Italia e gli italiani.

Carlo Vanzina era "un regista straordinario, faceva un film in tre giorni. Voleva lavorare, fare presto. Aveva grande signorilità, grande simpatia, un gentleman del cinema, e un gentleman come uomo, padre e marito", è il ricordo commosso di Massimo Boldi del regista scomparso oggi, con cui l'attore milanese condivide tanti successi. "Il primo film in assoluto di Carlo l'ha fatto con me - ricorda Boldi a Rainews 24 - era 'Luna di miele in tre'. Poi ne abbiamo fatti tanti. Eravamo proprio amici veri. Abbiamo creato un genere, il film di Natale, per regalare un sorriso a tutti gli italiani. Abbiamo dato il 'la' a un genere straordinario che per un quuarto di secolo ha dominato gli incassi al botteghino e si è conquistato l'affetto del pubblico".

Carlo Verdone ha affidato il suo pensiero a un post di Facebook: "Ho saputo da poco che ci ha lasciato Carlo Vanzina. Mio caro amico, persona squisita, persona perbene, ha lottato per mesi come un leone. Sono veramente triste. Abbraccio Lisa , la moglie, e le sue figlie. E il fratello Enrico con tutto l'amore che ho. Buon viaggio Carletto mio adorato".

"Ciao Carlo Vanzina. Un abbraccio a Lisa ed a Enrico e il ricordo commosso della tua arte, dell'Italia che lavora e che sorride, del cinema per le famiglie, dei grandi attori che ti devono tanto, forse tutto", scrive su twitter il produttore cinematografico e presidente della Sampdoria Massimo Ferrero.

"Ciao Carlo. Carlo Vanzina un signore del cinema. Rip", è il cordoglio su Twitter di Alessandro Gassmannmentre l'attore e regista Giulio Base scrive: "Gentile, umile, conoscitore del cinema come pochissimi. Se ne va un vero gentiluomo. Ciao Carlo, ciao amico mio, ci mancherai moltissimo". "E' morto il regista Carlo Vanzina, col fratello Enrico ha proseguito la commedia 'dei padri'. Carlo , ti sia lieve la terra", scrive su twitter il regista Ferzan Ozpetek.

"La notizia della scomparsa di Carlo Vanzina mi addolora. Il cinema italiano perde un grande regista, capace di cogliere al meglio gli aspetti tipici della commedia all'italiana. Le sue pellicole hanno caratterizzato un'epoca. Le mie sincere condoglianze a familiari e amici", scrive il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli in un tweet.