Gaffe con l'Inghilterra, a "Balalaika" Belen ne spara un'altra

Belen Rodriguez, da manichino di “Balalaika, verso la finale” a patriota. Nella trasmissione di Canale 5, che in teoria dovrebbe essere dedicata agli approfondimenti calcistici dei Mondiali in Russia, la showgirl argentina si è distinta per “non capire assolutamente niente di calcio”, come ha ammesso lei stessa. Ma ieri sera ha stupito tutti. Nicola Savino ha chiesto agli ospiti un innocente pronostico sulla possibile vincitrice del torneo e la Rodriguez ha risposto: “Sono indecisa tra Francia e Inghilterra, ma dico Francia perché gli inglesi ci hanno rubato le Islas Malvinas”. Mentre Ilary Blasi si guarda intorno sperduta (non ha la più pallida idea di cosa significhino le parole di Belu), Savino ride (preoccupato) e gli altri non replicano. Tranne la Gialappa’s Band: “Avete notato che le ha chiamate Malvinas e non Falkland?”. Nessuno alimenta la polemica, mentre Belen si compiace di se stessa per la battuta.

La Rodriguez faceva riferimento alla guerra del 1982 tra Regno Unito e Argentina per il possesso dell’arcipelago delle isole Falkland nell’Atlantico Meridionale, situato a 500 km dall’Argentina e a 13 mila km dal Regno Unito. Il paese sudamericano le reclamava come territorio proprio, ma appartengono al Regno Unito in virtù di una base navale edificata nel 1833.

L’erudita Belen però ha fatto i compiti a metà: il conflitto fu scatenato dalla giunta militare del presidente Leopoldo Galtieri che ordinò l’invasione delle Falkland/Malvinas al solo scopo di rilanciare il governo travolto dalle contestazioni degli argentini per la devastante crisi economica. Il generale puntò sul nazionalismo e sul fatto che la guerra sarebbe stata facile e veloce, ma la Gran Bretagna riuscì a organizzarsi in breve tempo. Due mesi di battaglie e vittoria di Sua Maestà.